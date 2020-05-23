Hazirana sayılı günler kala Sivas’ta kar sürprizi! Yayla beyaza büründü
Türkiye, koronavirüsün gölgesinde yaz mevsiminin başlangıcı sayılan haziran ayına girmeye hazırlanırken, Sivas’ta bulunan Eğriçimen Yaylası, etkisini gösteren kar yağışıyla beyaza büründü.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, çam ormanlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.
İlkbahar ve yaz mevsiminde çok sayıda vatandaşın uğrak yeri olan, ilçeye 17 kilometre uzaklıktaki yaylada akşam saatlerinde etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.
Yayla beyaza büründü
Özellikle ilkbaharda doğal güzellikleriyle görenleri büyüleyen yayla, kar yağışının ardından beyaza büründü.
Soğuk havanın da etkili olduğu yaylada, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.