THY - İmaj
0553 313 94 23

Haziran ayının zam şampiyonu soğan oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO) 2018 yılı Haziran ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıklandı.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 14:48
Haziran ayının zam şampiyonu soğan oldu

İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 96’sının perakende fiyatı artarken, 17 ürünün fiyatı düştü, 129 ürünün fiyatı ise değişmedi.

HAZİRAN AYINDA SOĞAN FİYATI YÜZDE 81.43 ARTTI

Haziran ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler grubunda yer alan soğan, yüzde 81.43 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatlarında artış yaşanan diğer ürünler; aynı gruptan yüzde 45.67 ile sivri biber, yüzde 36.43 ile patates, yüzde 30.74 ile limon, sağlık ve kişisel bakım grubundan ise yüzde 21.65 ile makyaj malzemeleri oldu.

2018 HAZİRAN AYINDA KİRAZ YÜZDE 29.38 UCUZLADI

2018 yılı Haziran ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan kiraz, yüzde 29.38 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatlarında azalış izlenen diğer ürünler; aynı gruptan yüzde 28.31 ile erik, yüzde 20.97 ile kayısı, ev eşyaları harcamaları grubunda ise yüzde 2.85 ile oturma odası takımı, yine gıda harcamaları grubunda yüzde 1.46 ile nohut oldu.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 14:48
  1. İstanbul
  2. EKONOMİ Haberleri
  3. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayseri lise 2018 taban puanları
    1. Kayseri lise 2018 taban puanları
    2. 'Örümcek Adam' Fransız itfaiyesinde..
    3. Belediye başkanı müjdeyi verdi! Bir..
    4. Sivilceli ciltler nasıl beslenmelidir?
    5. Doğum sonrasında adet dönemi ne zaman..
    6. Beşiktaş bombayı patlattı! Golcü..
    7. AB Komisyonundan Polonya'ya ihlal davası
    8. İran'tan tuhaf çıkış: Bulutlarımızı..
    9. İstanbul lise taban puanları 2018..
    10. Ankara liseleri taban puanları..
    11. FETÖ'cü imamdan Erdoğan için ağza..
    12. Cenaze töreninin provası yapıldı!
    13. Hangi araca ne kadar MTV ödenecek?
    14. Yağışlar ayçiçeği üreticisini sevindirdi
    15. Bu besinler iştah açıyor!
    16. MTV temmuz ödemesi nereye ve nasıl..
    17. Şenol Güneş'ten yıldız futbolcuya sert..
    18. MTV 2. Taksit ödemeleri ne zaman?..
    19. Beşiktaş aradığı 10 numarayı buldu!
    20. Şeyh Raid Salah hakkında karar verildi
    Terör sevici Mahsun'un filmini yayınladılar
    Terör sevici Mahsun'un filmini yayınladılar
    Şehid Şeyh Said’i rahmetle anıyoruz
    Şehid Şeyh Said’i rahmetle anıyoruz
    'Hamd olsun ki Amerika ile birlikte dünyayı yönetiyoruz' diye Kabe imamına cami çıkışı sert tepki
    'Hamd olsun ki Amerika ile birlikte dünyayı yönetiyoruz' diye Kabe imamına cami çıkışı sert tepki
    2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
    2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
    İdam teklifi TBMM’ye geliyor
    İdam teklifi TBMM’ye geliyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Uluslararası ajanslar son dakika koduyla geçti... Suriye sınırına tank yığdılar
    Uluslararası ajanslar son dakika koduyla geçti... Suriye sınırına tank yığdılar
    Minik Eylül'ün ölümünde korkunç detaylar!
    Minik Eylül'ün ölümünde korkunç detaylar!