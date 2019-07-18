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Haziran ayının siyaset gündeminde seçimler ve liderler zirvesi vardı

Haziran ayında siyaset gündeminde seçimler ve G-20 zirvesi yer aldı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 12:03
Haziran ayının siyaset gündeminde seçimler ve liderler zirvesi vardı

Haziran ayında siyaset gündeminde seçimler ve G-20 zirvesi yer aldı.



Medya Takip Merkezi (MTM), Haziran ayında gündemde yer alan siyasi ve toplumsal başlıkları araştırdı. Rapora göre; siyaset gündeminin ana konusu seçimler ve G-20 zirvesi oldu.



Yüksek Seçim Kurulu’nun, 31 Mart’ta yapılan İstanbul Seçimlerinin tekrarlanması kararının ardından, yeni seçim tarihi 23 Haziran olarak belirlenmişti. İstanbul’un Büyükşehir Belediye Başkan adayları Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım, seçim öncesi ortak canlı yayında seçmenleriyle buluştu. Zaman zaman esprilerin zaman zamansa karşılıklı atışmaların olduğu yayın, Türkiye’yi ekrana kilitleyerek en çok konuşulan siyasi başlıklardan biri oldu. Uzun zamandır siyaset gündeminin başlığından düşmeyen seçimler ise 14 bin 240 habere konu olarak Haziran ayında da öne çıkan başlıklar arasındaydı.



İstanbul adayları canlı yayında buluştu


İstanbul büyükşehir belediye başkanının belli olacağı 23 Haziran seçimi öncesinde, AKP adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu, İsmail Küçükkaya’nın moderatörlüğünde Lütfi Kırdar kongre merkezinde bir araya geldi. Birçok kanalın aynı anda ekranlara getirdiği ortak yayın; hem programı kimin sunacağı hem de adaylara sorulacak sorular konusunda yapılan spekülasyonlar nedeniyle günler öncesinden siyasetin gündemine oturmayı başardı. MTM’nin verilerine göre 10 bin 238 habere konu olan bu tarihi buluşma, Haziran ayının öne çıkan siyasi başlıkları arasındaydı.



İstanbul seçimini yaptı


İstanbul, seçimini yapmak için 23 Haziran’da tekrar sandık başına gitti. Seçimde, Millet İttifakı adayı CHP’li Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı adayı AK Parti’li Binali Yıldırım, Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar ve Vatan Partisi adayı Mustafa İlker Yücel yarıştı. Oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. Sandıklar 17.00’de kapandı. 39 ilçede 31 bin 342 sandıkta, 10 milyon 560 bin 963 seçmen oy kullandı.


YSK Başkanı Sadi Güven, seçim sonuçlarını açıkladı. Ekrem İmamoğlu yüzde 54,21, Binali Yıldırım yüzde 44,99 oy aldı. Bu sonuca göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yeni Belediye Başkanı olan CHP’li Ekrem İmamoğlu, ay boyunca 161 bin 998 habere konu edilerek listenin üst sırasında yer aldı. Seçimin ardından neler yapılacağı sorulan Binali Yıldırım ise "Seçim bitti, hayat devam ediyor" derken, Haziran ayında 131 bin 306 habere konu oldu.



Liderler zirvesi çok konuşuldu


Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderleri, zirve için, Japonya’nın Osaka kentinde iki gün süren zirvede bir araya geldi. Zirve Başbakan Şinzo Abe’nin konuk liderleri karşılaması ve aile fotoğrafı çekilmesiyle başladı. 2 binden fazla gazetecinin takip ettiği zirveye, 19 lider ve aralarında Avrupa Birliği’nden de delegelerin yer aldığı 30 bin kişi katıldı.



G20 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump savunma alanında iş birliği, S-400 meselesi ve Suriye’deki durumla ilgili ikili görüşme yaptı. İki lider, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkan Trump’a stratejik ortaklığa zarar verebilecek olası adımlar nedeniyle endişelerini dile getirdiğini belirtti.



Trump’ın da ’Türkiye’nin hava savunma sistemleri alımındaki sorunları ikili ilişkilere zarar vermeden çözmek istediğini’ söylediğini belirten Erdoğan, Mursi’nin vefatından ve Cemal Kaşıkçı cinayetinden de söz etti. Medya Takip Merkezi’nin raporuna göre zirve,36 Bin 325 haber ile siyaset gündeminde en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 12:03
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