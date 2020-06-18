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Yerel

Haziran ayında karla mücadele

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde hala kardan dolayı kapalı olan yayla yollarının açılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 11:33:03 -
Haziran ayında karla mücadele

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde hala kardan dolayı kapalı olan yayla yollarının açılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.


Yüksekova ilçesine bağlı İran sınırında bulunan Esendere beldesindeki yayla yollarının kardan temizlenmesi için Esendere Belediyesi ekipleri harekete geçti. Belediye tarafından kiralanan iş makineleri, yer yer 5 metreyi bulan karlı yolları tek tek temizlemeye başladı.


Bölge insanının tarım ve hayvancılıkla geçimini sağladığını dile getiren Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, “Tarım ve hayvancılığa önem veriyoruz. Ekiplerimiz tarafından başlatılan çalışma sonucu yayla yollarını tekrar ulaşıma açtık. Bundan sonra vatandaşlarımız daha rahat bir şekilde hayvanlarını yaylaya çıkarabilecek ve berivanların bu konudaki ulaşım sıkıntısı da bitmiş olacak. Beldemize her alanda belediye olarak sahip çıkmaya devam edeceğiz. Biz birlikte varız ve beldemiz için en iyisini hep birlikte yapacağız. Birçok alanda başlatmış olduğumuz hizmet atağında beldemizi yeni hizmetlere kavuşturacağız” dedi.

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