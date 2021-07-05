  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomobil mandaya çarptı! Yaralılar var
OPEC Bakanlar Toplantısı iptal edildi
Ege Denizi'nde yardım bekleyen 51 düzensiz göçmeni Türkiye kurtardı
Yunanistan itti! Yüzerek Kuşadası'na çıktılar
Ekonomi Haziran ayı kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) yattı mı?
Ekonomi

Haziran ayı kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) yattı mı?

Kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek? Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar? Sorusu ödenekten yararlanan iş verenler tarafından merak konusu oldu. Haziran 2021 kısa çalışma ödeneği hangi gün yatacak?

Yeniakit Publisher
2021-07-05 21:12:00 -
Haziran ayı kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) yattı mı?

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği ödeme tarihleri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bakan Vedat Bilgin Temmuz ayında gerçekleşecek ödeneğin ödeme tarihini duyurdu.

Haziran ayı kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) yattı mı?

Bakan Vedat Bilgin, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alan kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ödemelerinin hesaplara geçeceği tarihi paylaştı. Buna göre, haziran ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemeleri 5 Temmuz'da yapılacak. Ödemeler vatandaşların banka hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlar ödemelerini PTT üzerinden alabilecekler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay