Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği ödeme tarihleri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bakan Vedat Bilgin Temmuz ayında gerçekleşecek ödeneğin ödeme tarihini duyurdu.

Haziran ayı kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) yattı mı?

Bakan Vedat Bilgin, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alan kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ödemelerinin hesaplara geçeceği tarihi paylaştı. Buna göre, haziran ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemeleri 5 Temmuz'da yapılacak. Ödemeler vatandaşların banka hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlar ödemelerini PTT üzerinden alabilecekler.