“Haziran ayı geçiş dönemi olacak”

Pekcan, toplantıda yaptığı konuşmada, mayıs ayı dış ticaret rakamlarına değinerek, yıllık bazda ihracatta düşüş olmasına rağmen mayısta nisana göre bir toparlanma ivmesi görüldüğünü söyledi. Pekcan, mayısta ara ve yatırım malı ithalatının toplam ithalatın yüzde 91,2’sini oluşturduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu: “İnşallah bunun en kısa zamanda üretime ve ihracata dönmesini bekliyoruz. Önümüzdeki dönemde hem en çok ihracatçı olduğumuz AB ülkelerinin yeniden toparlanmasını bekliyor hem de dünya genelinde kademeli bir normalleşmeye geçişin olacağını düşünüyoruz. Bizim için haziran ayı bir geçiş dönemi olacak ama biz bu geçiş dönemini çok hızlı atlamak durumundayız. Sağlık alanında göstermiş olduğumuz performansımıza dayalı ayrışmamızı ekonomi ve ticaret alanında da göstermek zorundayız. Bunun için el ele vererek sizlerle doğru, yerinde adımlar atmamız ve devletimizin kaynaklarını en uygun ölçüde, doğru adreslerde kullanmamız lazım. Ben bu süreci, üretim kapasitemiz, eğitimimiz, iş gücümüz ve Türkiye’de iş insanlarımızın ve ihracatçılarımızın dinamizmiyle çok başarılı bir şekilde atlatacağımıza inanıyorum.”