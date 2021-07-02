Milyonlarca emekli enflasyon rakamları için gelecek son dakika açıklamalarını bekliyor. 6 aylık enflasyon rakamlarına göre emekli ve memurların maaş zammı belli olacak. Peki, beklenen enflasyon oranları ne zaman belli olacak?

Haziran ayı enflasyon rakamları belli oldu mu?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre haziran ayı enflasyon oranı kısa süre sonra kamuoyuyla paylaşılacak. Oranının belli olmasıyla birlikte emekli ve memurun maaşları da belli olacak. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE), yurt içi üretici fiyat endeksi 5 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak.

Emekli ve memurlara ne kadar zam yapılacak?

Geçtiğimiz ay başında açıklanan 5 aylık enflasyon oranı yüzde 6.39 çıkmıştı. Buna göre Haziran enflasyonu sıfır bile çıksa memur ve emekliler için yüzde 6.39 oranındaki zam kesinleşmiş oldu. Bu rakama göre memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacakları da kesinleşti.