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Ekonomi Haziran ayı çay paraları yattı mı? Yaş çay ödemeleri ne zaman 2022?
Ekonomi

Haziran ayı çay paraları yattı mı? Yaş çay ödemeleri ne zaman 2022?

Çay üreticileri haziran ayı ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağını araştırmaya başladı. Peki, ÇAYKUR ödemeleri ne zaman 2022?

Yeniakit Publisher
2022-07-30 20:39:00 -
Haziran ayı çay paraları yattı mı? Yaş çay ödemeleri ne zaman 2022?

Çay üreticileri haziran ayı paralarının ne zaman ödeneceğini araştırmaya başladı. Peki, ÇAYKUR haziran ayı ödemeleri hangi gün yatacak?

Haziran ayı çay paraları yattı mı? Yaş çay ödemeleri ne zaman 2022?

Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "2022 yılı birinci sürgün dönemine ait haziran ayı 120 bin 486 ton olan yaş çay karşılığı yaklaşık 807 milyon lira 29 Temmuz'da üreticilerin ilgili banka hesaplarına aktarılmış, üreticiler 30 Temmuz'da hesaplarından yaş çay bedellerini çekebileceklerdir" denildi.

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