Hazır yufkayla burma baklavası yapılışı, tarifi
Ramazan bayramı gelmesiyle baklava tarifleri yeniden araştırılmaya başlandı. Bayram sofralarının vazgeçilmezi baklava hazır yufka ile de kolaylıkla yapılabilmekte. İşte nefis hazır yufkadan burma baklavası tarifi, yapılışı...
Burma baklava, klasik baklavaya göre hazırlanışı daha kolay bir tatlı. Oklava tatlısı, sarığı burma olarak da bilinen bu nefis tatlı bayram günlerinin sevilen lezzetlerinden. Peki hazır yufka ile burma baklava nasıl yapılır?
Hazır yufkayla burma baklavası yapılışı
Malzemeler:
10 adet hazır baklava yufkası
1 kâse ceviz
4 yemek kaşığı tereyağı
1 çay bardağı sıvıyağ
Şerbeti için;
3 su bardağı şeker
3 su bardağı su
Yarım limon suyu
Yapılışı:
Öncelikle şerbetini hazırlayıp, soğutun.
Şerbet biraz kıvamlı olacak şekilde kaynatın.
Kaynamaya başlayınca limon suyunu sıkarak, orta ateşte 10 dakika kaynatın.
Baklavalık yufkayı tezgâha açın.
Her iki ucundan biraz boşluk bırakın.
İçine ince kıyılmış ceviz veya fındık serpin.
Oklavaya saracağınız kısmı iki kat katlayın.
Hafifçe oklavaya sarın.
Büzüştürerek oklavadan çıkarın.
Fırın tepsisine alın.
Bütün yufkaları bu şekilde hazırladıktan sonra, soğuttuğunuz tereyağını her tarafına gelecek şekilde döküp, 185 derece fırında pişirin.
Fırından aldığınız baklavayı, oda ısısında biraz bekletin.
Ilınan baklavayı, soğuk şerbetle buluşturun.
Afiyet olsun…
Püf Noktası:
Şerbetini koyu kıvamda olacak şekilde kaynatın.
Tatlınızda ılık olacak.