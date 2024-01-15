Hazır Mamalar Bebeklerde Reflü Sebebi!

Reflünün bebeklikten itibaren herkeste görülebileceğini belirten Dr. Şirin Seçkin, "Bebeğin ciddi reflü sorunu varsa 8 hafta gibi kısa bir süre ilaç denenebilir. Tedavi işe yaramadığı noktada bırakılmalıdır" dedi. Hazır mamaların bebeklerde, paketli ürünlerin de çocuklarda reflü riskini artıracağını kaydeden Seçkin, ailelere önerilerde bulundu.

Sıklıkla bir yetişkin problemi olarak düşünülen reflü, bebeklerde ve çocuklarda da görülebiliyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, "1 yaşına kadar bebek göreceli olarak çok beslendiği ve sürekli olarak sırt üstü yattığı için nerdeyse yüzde 25 oranında reflü görülür. Bebeklikte reflünün diğer nedenleri ise sindirim sisteminin iyi gelişmemiş olması ve yemek borusu ile mideyi ayıran kapakçığın henüz tam çalışamıyor olmasıdır. Ayrıca bebekler beslendikten hemen sonra bacaklarını karına doğru iter ve havaya kaldırırlar, dolayısıyla midedeki sütler hem ağızdan hem de burundan gelir" dedi.

Çağımızın hastalığı olarak kabul edilen reflünün bebeklikten itibaren görüldüğünü belirten Dr. Seçkin, "İnsanlarda reflüye her geçen gün daha sık rastlanmasının nedeni stres, yatmadan önce beslenme gibi etkenlerin yanında aşırı beslenme, hazır gıdaların ve gazlı içeceklerin daha çok tüketilmesi, şekerli ve unlu yiyeceklerin daha çok yenilmesine bağlanabilir. Pek çok çocuk neredeyse su yerine diğer içecekleri kullanmaktadır" dedi.

"REFLÜSÜ OLAN BEBEK YEMEK BORUSU VE BOĞAZI YANDIĞI İÇİN ÇOK AĞLAR"

Dr. Seçkin, bebeklere reflü tanısının gereğinden fazla konduğunu belirterek, genellikle bebeklerin yüzde 70’inde sık çıkarma gözlendiğini söyledi.

Bunun reflü olmadığını ancak reflüyle sık karıştırıldığını aktaran Dr. Seçkin, "Sık çıkarma genellikle 12'nci ay civarında kaybolur. Reflüde bebeğin yemek borusu ve boğazı yandığı için çok ağlar, ailenin yaşam kalitesi de bundan etkilenir. Öksürük, hırıltı, sık hastalanma, uyku sorunları da gözlenir" diye konuştu.

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HAZIR MAMA REFLÜ RİSKİNİ ARTIRIYOR

Hazır mamaların bebeklerde reflüyü artırdığını kaydeden Dr. Seçkin, şöyle konuştu: "Anne sütü daha kolay hazmedildiğinden ve midede daha az bir süre kaldığından reflü riskini azaltır. Reflü için geliştirilmiş kıvamı daha yoğun olan reflü mamaları bile anne sütüne oranla kusmayı artırırlar. Çok reflüsü olan bebeklerin bile anne sütüyle beslendiklerinde mideleri daha hızlı boşaldığından şikayetleri daha az olmaktadır."

BEBEKLERE REFLÜ İLACI VERİLİR Mİ?

Dr. Seçkin, ağır vakalarda bebeğe bir sonda tutturularak yemek borusunun mideye yakın kısımlarında PH yani asit düzeyi ölçüldüğünü söyledi.

Seçkin, bebeğin ciddi reflü sorunu varsa 8 hafta gibi kısa bir süre ilaç denenebileceğini vurgulayarak, tedavinin işe yaramadığı noktadan bırakılması gerektiğini kaydetti.

Seçkin, mide asidini azaltan ilaçların bebeklerde ishal, enfeksiyon, kemik erimesi, sık hastalanma, zatürre yapma, alerji ve astım gelişme olasılığını artırma riskinin bulunduğunu söyledi.

REFLÜSÜ OLAN BEBEKLERİN AİLELERİNE ÖNERİLER

Reflüsü olan bebeklerin ailelerine tavsiyelerde bulunan Seçkin, "Bebeğin sık sık ve daha az beslenmesi (öğün aralarını açmak), beslenme arasında ya da beslenme öncesi bez değiştirmek, bebek çok kusuyorsa beslenme sonrası 30 derecelik eğimli yatağa yatırmak ve hiç kımıldatmamak, hatta gazını çıkartmamak, ayrıca mamayla besleniyorsa reflüye iyi gelen daha koyu olan reflü maması ya da hipoalerjenik mama denemek işe yarayabilir. Bebeğe uzun süre ağızdan probiyotik verilmesi de uygundur" dedi.

REFLÜSÜ OLAN ÇOCUKLAR İÇİN TAVSİYELER

Reflüsü bulunan daha büyük çocukların şekerli ve unlu gıdalardan özellikle kaçınması gerektiğini aktaran Seçkin, şunları söyledi: "Et, balık, yoğurt gibi proteinli gıdalarla beraber sebze ve salata yiyebilirler ama aynı öğünde alınan patates, makarna, beyaz ekmek, mantı gibi karbonhidratlı yiyecekler midedeki sindirimi güçleştirerek reflüyü artırır. Pilav ya da makarnanın yalnızca sebze, salata ya da baklagillerle beraber yenilmesi uygundur. Tatlıların ve meyvelerin yemekten en erken 2 saat sonra yenilmesi tavsiye edilir. Aksi takdirde midede fermentasyona dolaysıyla da hazım güçlüğüne ve reflüye yol açarlar. Çocuğa iyi gelmeyen yiyecekler farklılık gösterebilir. Genelde reflüye yol açabilen yiyecekler sarımsak, soğan, süt, çikolata, beyaz ekmek, hamurlu yiyecekler, portakal, domates, sirke, gazlı içecekler, kafein içeren içecekler, şeker içermeleri nedeniyle hazır satılan meyve suları, cips gibi yağda kızarmış gıdalardır. Doğal gıdalarla beslenmek reflüyü azaltır."

"AKŞAM YEMEĞİ 7'DEN ÖNCE YENİLMELİ"

Beslenmenin yanında dikkat edilmesi gereken başka unsurlar da olduğunu söyleyen Seçkin, "Yemek yedikten sonra en az 2 saat spor yapmama (denize girme), akşam yemeğini 7'den önce yeme, gece yatmadan önce süt ya da çay içmeme, fazla yememe (yani tam doymadan sofradan kalkma) önerilir" diye konuştu.

Seçkin, "Bazı çocukların şekerli gıdalardan uzak, hayvansal proteinden fakir ve tamamen glutensiz diyetten fayda gördükleri bilinmektedir. Ancak yapılması zor ve aileyi de geren bu kadar sıkı bir diyete başlamadan once yavaş yavaş deneme yanılma yoluyla hangi gıdaların iyi gelmediğine dikkat edebilirsiniz. Örneğin 2 hafta süt vermeden genel durumunu günlük tutarak kaydedin, sonra süte geçerek belirgin farklılık var mı diye kontrol edin" dedi.