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Eğitim “Hazır bulunuşluk” uygulaması yapıldı
Eğitim

“Hazır bulunuşluk” uygulaması yapıldı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından kent genelinde öğrenciler için hazır bulunuşluk uygulaması yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 21:06:00 -
“Hazır bulunuşluk” uygulaması yapıldı

Sınav kaygısına yol açmadan özverili bir çalışmayla 1 Kasım’da yapılan uygulama, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) altyapısı üzerinden gerçekleştirildi. Uzaktan eğitime erişim için EBA Destek Noktalarını kullanan öğrencilerin katılımı için destek noktaları uygulama günü açık bulunduruldu. Resmi okullardaki hazır bulunuşluk uygulamasına 5. sınıf ve hazırlık dahil 9. sınıflardaki öğrenciler katıldı. Katılamayan öğrenciler, sonraki günlerde öğretmenleri tarafından sınıf bütünlüğünü bozmayacak şekilde uygulamaya dahil edilecek. Ayrıca 15 Kasım’da da 5. sınıflarda Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden, 9. sınıflarda Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleriyle ilgili hazır bulunuşluk uygulaması yapılacak.

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