Hazine’den 3 bankaya tahvil artırımı yetkisi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden Nisan 2029 vadeli tahvilin artırımı için 3 bankaya yetki verdi.19 Mart 2019 Salı 14:59
Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden Nisan 2029 vadeli tahvilin artırımı için 3 bankaya yetki verdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden Nisan 2029 vadeli tahvilin artırımı için Goldman Sachs, J.P.Morgan ve Standard Chartered’a yetki verildiğini duyurdu.
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