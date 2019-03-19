Hazine’den 3 bankaya tahvil artırımı yetkisi Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden Nisan 2029 vadeli tahvilin artırımı için 3 bankaya yetki verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden Nisan 2029 vadeli tahvilin artırımı için 3 bankaya yetki verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden Nisan 2029 vadeli tahvilin artırımı için Goldman Sachs, J.P.Morgan ve Standard Chartered’a yetki verildiğini duyurdu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.