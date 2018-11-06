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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kritik hamle!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, konut stoklarını eritmek için yeni bir çalışmaya başladı.

06 Kasım 2018 Salı 17:56
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kritik hamle!

Konut stoklarını eritmek üzerine yeni bir çalışma başlatan Hazine ve Maliye Bakanlığı, sektörden stoklarla ilgili data topluyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yapımı devam edenlerle birlikte 2 milyon adete çıkması beklenen konut stoklarını eritmek üzerine yeni bir çalışma başlattı.

Dünya gazetesinin haberine göre, bu ay açıklanması beklenen yeni bir paketle sektördeki konut stoku için varlık havuzu oluşturulacak. Stokların kurulacak bir fon üzerinden menkulleştirilmesi planlanıyor. Emlak Bank bünyesinde kurulması planlanan fona firmaların konut stokları eklenecek.

'Data toplanıyor'

Daha sonra sukuk ya da tahville bunların menkulleştirilmesi ve çeşitli kampanyalarla tüketiciye sunulması planlanıyor.

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bir çalışma içinde olduğunu doğrulayarak, "Bakanlık bu konuda elimizdeki stoklarla ilgili bizden data topluyor. Ondan sonra bir dağılım yapılacak" dedi.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 17:56
  1. İstanbul
  2. Hazine ve Maliye Bakanlığı

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