Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'kripto para' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıları biz de paylaşıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde;

"Kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıları biz de paylaşıyoruz. Konuya ilişkin gelişmeler ve ülkemizdeki durum, Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir.

Bu çerçevede Bakan Yardımcımız başkanlığında; Merkez Bankası, BDDK, SPK ye ilgili diğer kurumlarla işbirliği halinde çalışmalar yürütülmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."