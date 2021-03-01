Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'kripto para' açıklaması
Kripto paralarla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada "Dünya genelinde oluşan kaygıları biz de paylaşıyoruz." denildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıları biz de paylaşıyoruz." ifadelerine yer verildi.
Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde;
"Kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıları biz de paylaşıyoruz. Konuya ilişkin gelişmeler ve ülkemizdeki durum, Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir.
Bu çerçevede Bakan Yardımcımız başkanlığında; Merkez Bankası, BDDK, SPK ye ilgili diğer kurumlarla işbirliği halinde çalışmalar yürütülmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur."