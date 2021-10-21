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Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığından Gri Liste tepkisi: Hak edilmeyen bir sonuç
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığından Gri Liste tepkisi: Hak edilmeyen bir sonuç

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force – FATF) raporunda Türkiye'nin gri listeye alınmasına tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 21:14:00 - 2021-10-21 21:19:31
Hazine ve Maliye Bakanlığından Gri Liste tepkisi: Hak edilmeyen bir sonuç

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force – FATF) raporunda Türkiye'nin gri listeye alınmasıyla ilgili, “Hak edilmeyen bir sonuçtur” açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Uyum çalışmasına rağmen gri listeye alnma hak edilmeyen bir sonuçtur. Türkiye ilgili tüm kurumlarla işbirliği içinde gerekli adımları atacak." ifadeleri kullanıldı.

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