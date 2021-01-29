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Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan çok önemli gıda fiyatı açıklaması!
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan çok önemli gıda fiyatı açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanlığı "Gıda Komitesi'nde gıda fiyat gelişmeleri, salgının gıda fiyatlarına etkisi, emtia fiyatları, 2021 beklentileri ele alındı." açıklaması yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 12:17:00 -
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan çok önemli gıda fiyatı açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan gıda fiyatlarıyla ilgili olarak önemli bir açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklama "Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi) Toplantıda Türkiye'de işlenmiş ve işlenmemiş gıda fiyat gelişmelerinin yanı sıra salgın sürecinin 2020 yılı gıda fiyatlarına etkisi, küresel tarımsal emtia fiyatlarındaki gelişmelere ilişkin hususlar ve 2021 yılı beklentileri değerlendirilmiştir. Uluslararası arz-talep gelişmeleri ve salgının seyri göz önünde bulundurularak, bazı gıda ürünlerinde son aylarda alınan tedbirlerin fiyatlar üzerindeki etkileri ele alınmıştır." denildi.

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Yorumlar

Adım ad

Biride şu enflasyon oranını yanlış yapmışız bizim oranimizi dinlemeden birsuru zam yapmış bu gıdacılar ya onları geri çekelim yada şu enflasyon oranını guncelleeyelimde insanların alacağı zam bari yükselsin deseya. Hep barcolananin top çevirdiği gibi topu cevirip insanları alistiriyorzunuz. Böyle yaşamaya.
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Ado

İKİ SENEDİR NEREDEYDİNİZ MİLLETİN CANI ÇIKTIKTAN SONRAMI HAREKETE GEÇİLİR NASIL BİR HESAP İÇERİNDESİNİZ AMA ALLAHINDA BİR HESABI VAR DOLAR DÜŞTÜ AMA BENZİN HALA DÜŞMEDİ BU KADAR BASİT.
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