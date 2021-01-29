Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan çok önemli gıda fiyatı açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan gıda fiyatlarıyla ilgili olarak önemli bir açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklama "Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi) Toplantıda Türkiye'de işlenmiş ve işlenmemiş gıda fiyat gelişmelerinin yanı sıra salgın sürecinin 2020 yılı gıda fiyatlarına etkisi, küresel tarımsal emtia fiyatlarındaki gelişmelere ilişkin hususlar ve 2021 yılı beklentileri değerlendirilmiştir. Uluslararası arz-talep gelişmeleri ve salgının seyri göz önünde bulundurularak, bazı gıda ürünlerinde son aylarda alınan tedbirlerin fiyatlar üzerindeki etkileri ele alınmıştır." denildi.