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Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı sınav duyurusu yaptı
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı sınav duyurusu yaptı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, merkez teşkilatında boş bulunan toplam 50 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere giriş sınavı yapacak..

Yeniakit Publisher
2022-12-21 13:46:00 -
Hazine ve Maliye Bakanlığı sınav duyurusu yaptı

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olacak.. Yazılı sınav, klasik usulle ve iki oturumda yapılacak. Giriş sınavının yazılı bölümü, 04/03/2023 (Cumartesi) tarihinde Ankara’da yapılacak.

Sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri Hazine ve Maliye Bakanlığı (www.hmb.gov.tr) internet sayfasında sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecek. Adaylar sınav bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyecek. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.

Başvurular, 16/01/2023 (09:00) – 27/01/2023 (18:00) tarihleri arasında (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak, şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek aksaklıklar nedeniyle, başvuruların son güne bırakılmaması gerekmektedir.

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