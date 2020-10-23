  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak

Yeniakit Publisher
2020-10-23 10:01:00 -
Hazine ve Maliye Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığında istihdam edilmek üzere 15 müfettiş yardımcısı alınacak.

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, 15 Hazine ve Maliye müfettiş yardımcısı alımı için sınav yapılacak.

Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşacak.

Giriş sınavı için başvurular, 9 Kasım saat 08.30'dan, 18 Kasım saat 18.00'e kadar, Bakanlığın internet sitesi (https://www.hmb.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

HES kodu bilgisi kaydedilmeyen adayların başvuruları, sistem tarafından kabul edilmeyecek.

Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar, Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek.

Yazılı sınav, 5-6 Aralık tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Böyle bir şey savaş tarihinde görülmedi! Aynı anda binden fazla SİHA'yla saldırdılar
Dünya

Böyle bir şey savaş tarihinde görülmedi! Aynı anda binden fazla SİHA'yla saldırdılar

Ermenistan Savunma Bakanlığı temsilcisi Artsrun Hovhannisyan, Azerbaycan'ın kendilerinden 12 kat daha fazla olduğunu ve böyle bir şeyin sava..
Kan donduran iddia: Helikoptere sığmadığı için öldürdüler
Dünya

Kan donduran iddia: Helikoptere sığmadığı için öldürdüler

Afganistan'da görev yapan Avustralya askerlerinin, 2012'de ele geçirdikleri bir Afgan esiri helikoptere sığmadığı için öldürdüğü ileri sürül..
Avrupalı Bakan'dan eşcinsellere tepki: Çok istiyorsanız...
Dünya

Avrupalı Bakan'dan eşcinsellere tepki: Çok istiyorsanız...

Estonya İçişleri Bakanı Mart Helme "Eşcinseller çok istiyorlarsa İsveç'e gitsin. Biz onlara düşmanca bakıyoruz. Devletin yaşamasını istiyoru..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay