Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklamalarda bulundu.
Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:
"En büyük önceliğimiz enflasyonu düşürmek. Hedefimiz gelecek sene enflasyonu yüzde 20’nin altına düşürmek.
Enflasyonda 2025 yılını büyük ihtimalle yüzde 31 seviyelerinde bitireceğiz. Enflasyon düşüyor, düşmeye devam edecek."