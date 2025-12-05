  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklamasında "En büyük önceliğimiz enflasyonu düşürmek. Hedefimiz gelecek sene enflasyonu yüzde 20’nin altına düşürmek. Enflasyonda 2025 yılını büyük ihtimalle yüzde 31 seviyelerinde bitireceğiz. Enflasyon düşüyor, düşmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"En büyük önceliğimiz enflasyonu düşürmek. Hedefimiz gelecek sene enflasyonu yüzde 20’nin altına düşürmek.

Enflasyonda 2025 yılını büyük ihtimalle yüzde 31 seviyelerinde bitireceğiz. Enflasyon düşüyor, düşmeye devam edecek."

Ekonomi rayına oturuyor: Enflasyonda tam 30 ay sonra bir ilk!
Ekonomi rayına oturuyor: Enflasyonda tam 30 ay sonra bir ilk!

Ekonomi

Ekonomi rayına oturuyor: Enflasyonda tam 30 ay sonra bir ilk!

Fitch'ten Türkiye ekonomisi için flaş karar: Büyüme beklentisi yükseltildi
Fitch'ten Türkiye ekonomisi için flaş karar: Büyüme beklentisi yükseltildi

Ekonomi

Fitch'ten Türkiye ekonomisi için flaş karar: Büyüme beklentisi yükseltildi

Birkaç taktik versene şunlara Özgür Demirtaş! Alman şirketlerinde ekonomi endişesi
Birkaç taktik versene şunlara Özgür Demirtaş! Alman şirketlerinde ekonomi endişesi

Ekonomi

Birkaç taktik versene şunlara Özgür Demirtaş! Alman şirketlerinde ekonomi endişesi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23