Deprem yanlış tespit edildi: Beklentileri boşa çıktı!  Gözler oraya çevrildi... Şaşırtan çıkış

Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), Perşembe günü otomatik deprem tespit sisteminin daha önce gün içinde Nevada’da 5,9 büyüklüğünde bir deprem olduğunu hatalı şekilde bildirdiğini doğruladı. Yetkililer, bunun kurumun tarihinde tamamen yanlış olarak verilen ilk deprem uyarısı olduğunu düşünüyor.

USGS, web sitesinde ShakeAlert erken uyarı sisteminin Nevada’nın Reno ve Carson City bölgelerinde 5,9 büyüklüğünde bir deprem konusunda sakinleri yanlışlıkla uyardığını belirtti. Kurum şöyle açıkladı: "Böyle bir olay gerçekleşmedi ve USGS web sitelerinden ve veri akışlarından silindi. USGS, yanlış uyarının nedenini anlamak için çalışıyor."

Hatalı uyarı, bildirilen deprem merkezinden yaklaşık 290 kilometre uzaklıktaki San Francisco Körfezi bölgesindeki cep telefonlarında "YERE ÇÖKÜN! KAPANIN! TUTUNUN!" talimatlarıyla uyarılar gönderdi.

Colorado’nun Golden kentindeki USGS Ulusal Deprem Bilgi Merkezi’nde görevli jeofizikçi Yaareb Altaweel, kurumun ShakeAlert sisteminin Nevada’nın Dayton bölgesi merkezli bir deprem hakkında neden yanlış bildirim gönderdiğini araştırdıklarını söyledi.

Altaweel şunları söyledi: "Bildiğim kadarıyla daha önce hiç böyle bir yanlış uyarı yaşamadık." Sistemin daha önce büyüklük veya derinlik hakkında yanlış bilgiler verdiğini ancak bunların nöbetteki sismologlar tarafından hızla düzeltildiğini belirtti. Bununla birlikte, tamamen uydurma bir deprem raporunun daha önce görülmemiş olduğunu vurguladı.



