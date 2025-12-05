ABD ordusu, uyuşturucu taşıdığı iddia edilen tekneye saldırdı

ABD’nin Karayip Denizi ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen teknelere yönelik gerçekleştirdiği saldırılara bir yenisi daha eklendi.

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM) tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele etmek üzere başlatılan **"Güney Mızrağı Operasyonu"**nu yürüten görev gücünün, ABD Savunma Bakanlığı Pete Hegseth’in talimatıyla hareket ettiği belirtildi.

ULUSLARARASI SULARDA ÖLÜMCÜL SALDIRI

SOUTHCOM, terör örgütü olarak belirlenmiş bir gruba ait olduğu belirtilen tekneye uluslararası sularda ölümcül bir saldırı gerçekleştirildiğini bildirdi. Hedef alınan teknenin uyuşturucu taşıdığı ve Doğu Pasifik'teki bilinen bir uyuşturucu kaçakçılığı rotasında ilerlediği aktarıldı.

Açıklamada, saldırının bilançosu şu ifadelerle duyuruldu:

"Teknede bulunan 4 erkek narko-terörist öldürüldü."

SOUTHCOM’un paylaştığı görüntülerde, hızla ilerleyen bir teknenin hava saldırısı ile imha edildiği görüldü.