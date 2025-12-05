  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya ABD ordusu, uyuşturucu taşıdığı iddia edilen tekneye saldırdı
Dünya

ABD ordusu, uyuşturucu taşıdığı iddia edilen tekneye saldırdı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Karayip Denizi ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, "Terör Örgütü" olarak belirlenmiş bir gruba ait olduğu iddia edilen bir tekneye uluslararası sularda ölümcül bir saldırı düzenlediğini duyurdu. Saldırıda teknede bulunan 4 "narko-teröristin" öldürüldüğü belirtildi.

ABD’nin Karayip Denizi ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen teknelere yönelik gerçekleştirdiği saldırılara bir yenisi daha eklendi.

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM) tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele etmek üzere başlatılan **"Güney Mızrağı Operasyonu"**nu yürüten görev gücünün, ABD Savunma Bakanlığı Pete Hegseth’in talimatıyla hareket ettiği belirtildi.

ULUSLARARASI SULARDA ÖLÜMCÜL SALDIRI

SOUTHCOM, terör örgütü olarak belirlenmiş bir gruba ait olduğu belirtilen tekneye uluslararası sularda ölümcül bir saldırı gerçekleştirildiğini bildirdi. Hedef alınan teknenin uyuşturucu taşıdığı ve Doğu Pasifik'teki bilinen bir uyuşturucu kaçakçılığı rotasında ilerlediği aktarıldı.

Açıklamada, saldırının bilançosu şu ifadelerle duyuruldu:

"Teknede bulunan 4 erkek narko-terörist öldürüldü."

SOUTHCOM’un paylaştığı görüntülerde, hızla ilerleyen bir teknenin hava saldırısı ile imha edildiği görüldü.

Venezuela İran'a teşekkür etti
Venezuela İran'a teşekkür etti

Dünya

Venezuela İran'a teşekkür etti

Trump’tan Latin Amerika’ya sert mesaj: "Venezuela dost ülke değil" çıkışı
Trump’tan Latin Amerika’ya sert mesaj: “Venezuela dost ülke değil” çıkışı

Dünya

Trump’tan Latin Amerika’ya sert mesaj: “Venezuela dost ülke değil” çıkışı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro söz verdi! Asla ihanet etmeyeceğim
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro söz verdi! Asla ihanet etmeyeceğim

Dünya

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro söz verdi! Asla ihanet etmeyeceğim

Venezuela Komünist Partisi’nden Maduro’ya çağrı
Venezuela Komünist Partisi’nden Maduro’ya çağrı

Dünya

Venezuela Komünist Partisi’nden Maduro’ya çağrı

Trump'tan Venezuela'ya, kara saldırısı tehdidi
Trump'tan Venezuela'ya, kara saldırısı tehdidi

Dünya

Trump'tan Venezuela'ya, kara saldırısı tehdidi

ABD'den flaş Venezuela hamlesi: En üst seviyeden "ülkeyi terk edin" uyarısı
ABD'den flaş Venezuela hamlesi: En üst seviyeden "ülkeyi terk edin" uyarısı

Dünya

ABD'den flaş Venezuela hamlesi: En üst seviyeden "ülkeyi terk edin" uyarısı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23