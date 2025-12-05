  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

ABD'den flaş Venezuela hamlesi: En üst seviyeden "ülkeyi terk edin" uyarısı

Deprem tespiti yanlış: Beklentileri boşa çıktı, ABD şok oldu! Gözler oraya çevrildi... Şaşırtan çıkış

Devlete maliyeti tartışılıyor: Emeklilik tasarısı için hükümete çağrı yaptı! Beklenmedik gelişme patlak verdi!

İsrail'in gizli hamlesi ortaya çıktı! Filistinli lidere yer altı kararı

Kasımda ihracat sürprizi! Olumsuz takvime rağmen yükseliş geldi!

Emlak vergisine üst sınır geldi: 2026'da iki katını aşamayacak

Derbide sınırı aştı! Mert Hakan’a ağır ceza geldi!

Tam 750 milyon Euro! Yeniden gündeme geldi: 1000 adet Mistral füzesi resmen yola çıktı

Yargıda büyük kırılma dönemi başladı! Tunç’tan Bayburt’ta tarihi mesajlar

Türk Telekom’dan gururlandıran başarı! Engelsiz Türkiye Yüzyılı’na dijital damga
Dünya Bakan Hakan Fidan Katar'ı ziyaret edecek
Dünya

Bakan Hakan Fidan Katar'ı ziyaret edecek

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Bakan Hakan Fidan Katar'ı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da düzenlenecek 23. Doha Forumu'na katılacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenecek 23. Doha Forumu'na katılmak üzere Katar'ı ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, 6-7 Aralık'ta 23. Doha Forumu'na katılacak.

Bakan Fidan'ın, Forum kapsamında 6 Aralık'ta, "Parçalanma Çağında Arabuluculuk" başlıklı açılış oturumu ile "Orta Doğu'da Güvenlik Mimarisinin Şekillenmesi ve Türkiye'nin Bölgede İstikrar Sağlamaya Yönelik Faaliyetleri" başlıklı, mülakat formatındaki "newsmaker" oturumuna konuşmacı olarak katılması öngörülüyor.

Dışişleri Bakanı Fidan ayrıca, Forum marjında ikili görüşmelerde de bulunacak.

 

Doha Forumu

Bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı saygın bir diplomasi forumu olan Doha Forumu, bu yıl "Adaletin Tesisi: Vaatlerden Somut Gerçekliğe" temasıyla düzenlenecek.

Foruma, devlet ve hükümet başkanları, bakanlar, uluslararası kuruluşların üst düzey yetkilileri, düşünce kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve uzmanların katılması bekleniyor.

Doha Forumu’nun içerik ortakları arasında Antalya Diplomasi Forumu da yer alıyor.

Fidan'dan İslam dünyasına uyarı: İç ihtilaflar zamanı boşa harcatıyor
Fidan'dan İslam dünyasına uyarı: İç ihtilaflar zamanı boşa harcatıyor

Dünya

Fidan'dan İslam dünyasına uyarı: İç ihtilaflar zamanı boşa harcatıyor

NATO Dışişleri Bakanları toplanıyor! Bakan Fidan Brüksel'e gidiyor
NATO Dışişleri Bakanları toplanıyor! Bakan Fidan Brüksel'e gidiyor

Gündem

NATO Dışişleri Bakanları toplanıyor! Bakan Fidan Brüksel'e gidiyor

Fidan Belçika’da kritik görüşme gerçekleştirdi!
Fidan Belçika’da kritik görüşme gerçekleştirdi!

Gündem

Fidan Belçika’da kritik görüşme gerçekleştirdi!

Fidan’dan AB çıkışı Brüksel’den dünyaya mesaj gitti! Türkiye’nin diplomasi trafiği dikkat çekti
Fidan’dan AB çıkışı Brüksel’den dünyaya mesaj gitti! Türkiye’nin diplomasi trafiği dikkat çekti

Gündem

Fidan’dan AB çıkışı Brüksel’den dünyaya mesaj gitti! Türkiye’nin diplomasi trafiği dikkat çekti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23