Aileniz için tasarlandı, teknolojiyle donatıldı! Yeni C5 Aircross iki seçenek ile şimdi Türkiye’de!

Yeni C5 Aircross’un zengin motor yelpazesiyle; Citroën, Türkiye pazarındaki müşterilerin farklı ihtiyaçlarını karşılayan, onlara kendi seçimlerini yapma özgürlüğü tanıyan ve elektrikliye geçişi destekleyen çok enerjili bir strateji ortaya koyuyor. Yeni C5 Aircross Hybrid’de kullanılan 48V hibrit teknolojisi şarj gerektirmiyor. Karma WLTP döngüsünde ortalama 950 kilometre gibi uzun bir menzil ve kullanım kolaylığını, düşük CO2 emisyonları ve yakıt tüketimi, dolayısıyla düşük kullanım maliyetiyle birleştiriyor. Yeni C5 Aircross Hybrid 145, şehir içinde yüzde 50'ye varan oranda elektrikli modda kullanılabiliyor. Bu teknoloji, hibrit için optimize edilen yeni nesil 136 HP (100 kW) 1,2 litre 3 silindirli turbo motoru, sürücü koltuğunun altında bulunan 0,9 kWsa kapasiteli batarya ile beslenen 12 HP / 9 kW (maksimum 28 HP / 21 kW) sabit mıknatıslı senkron elektrik motoruyla birleştiriyor. Bu sayede 145 HP kombine güç sunuyor. Elektrik motoru doğrudan yeni 6 ileri eDCS çift kavramalı otomatik şanzımana entegre edilmiş durumda. İki motorun yönetimi tamamen otomatik olup sürücü için şeffaf bir süreç sunuyor. Düşük hızda hızlanma sırasında, elektromotor içten yanmalı motoru destekliyor. Sabit hızlarda, iki motor yakıt tüketimini optimize etmek üzere birlikte çalışıyor. Yeni C5 Aircross Hybrid 145, şehir içinde ve manevra yaparken bataryanın şarj seviyesi dahilinde elektrik modunda çalışabiliyor. Yavaşlama sırasında batarya otomatik olarak şarj oluyor. Yeni C5 Aircross Hybrid 145, bu özellikleri sayesinde hibrit olmayan benzinli bir modele kıyasla yakıt tüketimini yaklaşık yüzde 15, optimize edilmiş aerodinamiği sayesinde ise önceki nesil C5 Aircross Hybrid 145'e kıyasla yüzde 4 oranında azaltıyor.