Aileniz için tasarlandı, teknolojiyle donatıldı! Yeni C5 Aircross iki seçenek ile şimdi Türkiye’de!

Citroën, yeni C5 Aircross ile pazardaki en konforlu C segment aile tipi SUV modeli sunuyor. C5 Aircross'un iç mekânı, yolcuların ve sürücünün hayatını olabildiğince kolaylaştırarak, kendilerini iyi hissedecekleri bir atmosfer yaratmayı amaçlayan Citroën'in C-Zen Lounge mimarisi prensiplerine göre tasarlandı. Yeni Citroën C5 Aircross'ta yolcular sanki bir oturma odasında oturuyormuş gibi hissediyor. Citroën'in ‘Kanepe Tasarımı’, uzun ve yatay bir ön konsol olup, ev ortamı hissinde bir tasarıma sahip. Ön konsolun alt kısmı, kapı panellerine ve koltuklara kadar uzanan oldukça yumuşak ve kaliteli bir kumaş malzemeyle kaplı olup gerçek bir kozadaki gibi homojen ve konforlu bir atmosfer yaratıyor. Bir diğer dikkat çeken unsur ise ön konsolda ve koltuklarda yer alan renkli detaylar. Bunlar, aracın dış görünümüne gönderme olarak, aracın dış kısmındaki renk klipslerini anımsatıyor. Standart olarak sunulan yeni Citroën Advanced Comfort® koltuklar, C5 Aircross'taki konforun en önemli unsurlarından biri. Citroën araştırmalarının ve diğer Citroën modelleriyle kazanılan deneyimin yansıması olan yeni C5 Aircross'taki Citroën Advanced Comfort® koltuklar, benzeri görülmemiş bir konfor seviyesi sunuyor. Max donanım seviyesinde 8 farklı ayara sahip elektrikli ön koltuklar; ısıtma, soğutma ve sekiz programlı masaj işlevi ile en üst düzeyde konfor sağlıyor. Aracın arkasında oturan yolcular da Citroën Advanced Comfort®'un tüm özelliklerinden yararlanıyor. Buna yüksek kaliteli koltuklar da dahil. Özellikle uzun yolculuklarda optimum konfor için arka koltuk sırtları 21° ile 33° arasında eğim ayarına sahip. Ayrıca Max donanım seviyesinde ısıtmalı direksiyon simidi ve arka koltuklar için opsiyonel ısıtma özelliği de sunuluyor. Bununla birlikte opsiyonel “Gelişmiş kabin içi hava kalite sistemi” dış hava kirliliğini tespit ediyor ve kabin içerisindeki hava sirkülasyon modunu otomatik olarak ayarlayarak filtreliyor. Max donanımlı versiyonda yer alan soğutma özellikli orta konsol da burada soğuk içeceklerin daha uzun süre soğuk kalmasına yardımcı oluyor. Plus versiyonundan itibaren standart olarak sunulan ve 8 farklı renk arasından seçim yapmaya olanak tanıyan ambiyans aydınlatma ise iç mekandaki premium hissiyatı pekiştiriyor. Elektrikli otomobillerde bataryanın optimum sıcaklığa getirilmesi ve kabin içi iklimlendirme verimini artırarak menzile büyük oranda katkı sağlayan ısı pompası özelliği ise yeni e-C5 Aircross’ta tüm donanım seviyelerinde standart olarak sunuluyor.