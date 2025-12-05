  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İki ülkeden tarihi ittifak! Putin’in “canavar” lakaplı denizaltılarını keklik gibi avlayacaklar

Türkiye’den gitmek isteyen azınlığa duyurulur! ABD’li gençlere soruldu işte sonuç

Adliyedeki 147 milyonluk film gibi hırsızlıkta yeni detaylar! Tutuklanan şüphelinin ifadesi ağızları açık bıraktı

Rusya Türkiye'yi havalara uçuracak gelişmeyi duyurdu: 80 yıla çıkarabiliriz

Tapu sahipleri sonra çıkıp “Vay ben duymadım” demesin! 4 kat ceza ödeyeceksiniz

Yapanın vay haline! Emeklilikleri tek tek iptal ediliyor

Aileniz için tasarlandı, teknolojiyle donatıldı! Yeni C5 Aircross iki seçenek ile şimdi Türkiye’de!

Ülkeler birere birer çekiliyor:Eurovision'a siyonist İsrail boykotu!'

Ahmet Çakar ve karısı bahis soruşturmasında gözaltına alınmıştı! İşte çok konuşulacak gerekçe

Türkiye'ye verilmeyen F-35 savaş uçaklarıyla ilgili ölümcül karar
Otomotiv
16
Yeniakit Publisher
Aileniz için tasarlandı, teknolojiyle donatıldı! Yeni C5 Aircross iki seçenek ile şimdi Türkiye’de!

Onur Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Aileniz için tasarlandı, teknolojiyle donatıldı! Yeni C5 Aircross iki seçenek ile şimdi Türkiye’de!

Citroën, yeni C5 Aircross ile Türkiye’de sahneye çıktı. Hibrit ve elektrikli seçenekleri, geniş iç mekânı ve üst düzey teknolojisiyle C-SUV segmentinde konfor standartlarını yükseltiyor. Peki yenilenen bu otomobil tüketiciye neler sunuyor?

#1
Foto - Aileniz için tasarlandı, teknolojiyle donatıldı! Yeni C5 Aircross iki seçenek ile şimdi Türkiye’de!

Konforun öncüsü Citroën, geniş hacimli SUV modeli yeni C5 Aircross’u Türkiye pazarında lansmana özel 2.200.000 TL’den başlayan fiyatlarla tüketicilerle buluşturdu. Türkiye’de en çok tercih edilen segment olan C-SUV pazarını yeni bir boyuta taşıyan yeni C5 Aircross, hibrit veya yüzde 100 elektrikli güç aktarma sistemleri ile tercih edilebilirken, teknoloji ve konforu da üst seviyeye taşıyan Plus ve Max donanım seviyeleri ile tüketicilerle buluşuyor. Markanın yeni amiral gemisi olan C5 Aircross, her biri özgün ve aynı temel değerlere bağlı bir model yelpazesi ile markanın bilgi birikimini en iyi şekilde temsil ediyor. Etkileyici özelliklere sahip bu yeni model, 2024 sonbaharında Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtılan C5 Aircross Concept'in tüm vaatlerini yerine getiriyor.

#2
Foto - Aileniz için tasarlandı, teknolojiyle donatıldı! Yeni C5 Aircross iki seçenek ile şimdi Türkiye’de!

İkinci nesil C5 Aircross, her açıdan ileriye doğru atılmış bir adımı temsil ederken bu segmentteki müşterilerin beklentilerini karşılıyor. Yeni C5 Aircross’un Türkiye pazarında satışa sunulmasının marka için ileriye dönük önemli bir adım olduğunu ifade eden Citroën Marka Direktörü Bora Duran, “2025 yılı sonunda gerek toplam satış gerekse pazar payı bakımından Citroën markasının Türkiye’deki tarihi rekoruna imza atmaya hazırlanıyoruz. Bu seneyi tüm binek modellerimizi yenilemiş olarak tamamlayacağız. Bu yeni model serisinin sonuncusunu da aralık ayı itibarıyla pazara sunduğumuz yeni C5 Aircross modelimiz oluşturuyor. Artık markamız elektrikli araçlara, teknolojiye daha yoğunlaşmış bir marka olarak öne çıkıyor. Bunun en somut ve en yeni örneğini de yeni Citroën C5 Aircross temsil ediyor. Yeni C5 Aircross’un gelişiyle beraber markamızın prestij algısını daha yukarıya taşıyor olacağız” dedi.

#3
Foto - Aileniz için tasarlandı, teknolojiyle donatıldı! Yeni C5 Aircross iki seçenek ile şimdi Türkiye’de!

Yeni C5 Aircross’un güçlü ve kaslı tasarımında aerodinamik hatlar öne çıkıyor. Modelin sunduğu konfor C-SUV'lar arasında yeni bir standart belirliyor; motor seçeneği ne olursa olsun her zaman ferah yaşam alanı ve geniş bir bagaj hacmi sunan kabiniyle maksimum konfor vadediyor. Yeni C5 Aircross, Max donanımlı versiyonda sunulan Citroën Matrix LED ön farları sayesinde yolculukları hem daha konforlu hem de daha güvenli bir hale getiriyor. Yeni C5 Aircross, Fransa'da geliştirildi ve Citroën'in Rennes fabrikasında üretiliyor.

#4
Foto - Aileniz için tasarlandı, teknolojiyle donatıldı! Yeni C5 Aircross iki seçenek ile şimdi Türkiye’de!

Yeni C5 Aircross, yolda kaslı bir duruşa sahip tasarımı, optimize edilmiş aerodinamik yapısı ve geniş iç mekânı ile öne çıkıyor. Citroën tasarımcıları, yeni C5 Aircross'un her parçasını hem tasarımı hem de verimliliği optimize etme hedefiyle tasarladı. Yeni C5 Aircross, önceki daha yuvarlak hatlı profilinden uzaklaşarak Citroën'in yeni tasarım dilinin güçlü ve keskin hatlarını benimsiyor. STLA Medium platformu sayesinde C5 Aircross'un yüksekliği 1,69 metre olarak kalıyor. Böylece daha iyi hava akışı sağlamaya yardımcı olurken, aynı zamanda iç mekân hacmini artırıyor ve 200 mm yerden yüksekliği de koruyor. Bu gelişim müşterilere kazanım sağlıyor ve yakıt tüketimine olumlu etki ediyor. Stellantis STLA-Medium platformunun kazanımları sayesinde yeni C5 Aircross mükemmel bir denge kazanırken, aynı zamanda oldukça cömert boyutlar ortaya koyuyor: 4.652 mm uzunluk (+152 mm) ve 1.936 mm genişlik (+77mm). Aks mesafesi, önceki C5 Aircross ile kıyaslandığında 54 mm artarak 2.784 mm'ye ulaşıyor. Bu artışın neredeyse tamamı arka koltuk yolcularının diz mesafesine yansıyor. Bu platform, tasarım açısından Citroën'de bir ilk olan ve elektrikli seçenekte opsiyonel olarak sunulan 20 inçlik Obsidyen alaşım jantlarla birlikte 740 mm (+20 mm) tekerlek çevresi sağlıyor. Bu jantlar, otomobilin yan cephe tasarımına ekstra güç katıyor. En güncel Citroën modellerinin tasarım imzası niteliğindeki renkli klipsler yeni C5 Aircross’ta da yer alıyor ve bununla birlikte opsiyonel çift renk tavan seçeneği, otomobilin görsel kimliğine kişiselleştirilmiş bir görünüm katıyor.

#5
Foto - Aileniz için tasarlandı, teknolojiyle donatıldı! Yeni C5 Aircross iki seçenek ile şimdi Türkiye’de!

Citroën, yeni C5 Aircross ile pazardaki en konforlu C segment aile tipi SUV modeli sunuyor. C5 Aircross'un iç mekânı, yolcuların ve sürücünün hayatını olabildiğince kolaylaştırarak, kendilerini iyi hissedecekleri bir atmosfer yaratmayı amaçlayan Citroën'in C-Zen Lounge mimarisi prensiplerine göre tasarlandı. Yeni Citroën C5 Aircross'ta yolcular sanki bir oturma odasında oturuyormuş gibi hissediyor. Citroën'in ‘Kanepe Tasarımı’, uzun ve yatay bir ön konsol olup, ev ortamı hissinde bir tasarıma sahip. Ön konsolun alt kısmı, kapı panellerine ve koltuklara kadar uzanan oldukça yumuşak ve kaliteli bir kumaş malzemeyle kaplı olup gerçek bir kozadaki gibi homojen ve konforlu bir atmosfer yaratıyor. Bir diğer dikkat çeken unsur ise ön konsolda ve koltuklarda yer alan renkli detaylar. Bunlar, aracın dış görünümüne gönderme olarak, aracın dış kısmındaki renk klipslerini anımsatıyor. Standart olarak sunulan yeni Citroën Advanced Comfort® koltuklar, C5 Aircross'taki konforun en önemli unsurlarından biri. Citroën araştırmalarının ve diğer Citroën modelleriyle kazanılan deneyimin yansıması olan yeni C5 Aircross'taki Citroën Advanced Comfort® koltuklar, benzeri görülmemiş bir konfor seviyesi sunuyor. Max donanım seviyesinde 8 farklı ayara sahip elektrikli ön koltuklar; ısıtma, soğutma ve sekiz programlı masaj işlevi ile en üst düzeyde konfor sağlıyor. Aracın arkasında oturan yolcular da Citroën Advanced Comfort®'un tüm özelliklerinden yararlanıyor. Buna yüksek kaliteli koltuklar da dahil. Özellikle uzun yolculuklarda optimum konfor için arka koltuk sırtları 21° ile 33° arasında eğim ayarına sahip. Ayrıca Max donanım seviyesinde ısıtmalı direksiyon simidi ve arka koltuklar için opsiyonel ısıtma özelliği de sunuluyor. Bununla birlikte opsiyonel “Gelişmiş kabin içi hava kalite sistemi” dış hava kirliliğini tespit ediyor ve kabin içerisindeki hava sirkülasyon modunu otomatik olarak ayarlayarak filtreliyor. Max donanımlı versiyonda yer alan soğutma özellikli orta konsol da burada soğuk içeceklerin daha uzun süre soğuk kalmasına yardımcı oluyor. Plus versiyonundan itibaren standart olarak sunulan ve 8 farklı renk arasından seçim yapmaya olanak tanıyan ambiyans aydınlatma ise iç mekandaki premium hissiyatı pekiştiriyor. Elektrikli otomobillerde bataryanın optimum sıcaklığa getirilmesi ve kabin içi iklimlendirme verimini artırarak menzile büyük oranda katkı sağlayan ısı pompası özelliği ise yeni e-C5 Aircross’ta tüm donanım seviyelerinde standart olarak sunuluyor.

#6
Foto - Aileniz için tasarlandı, teknolojiyle donatıldı! Yeni C5 Aircross iki seçenek ile şimdi Türkiye’de!

Yeni C5 Aircross’un üstün konfor özelliklerinin bir diğer önemli unsuru da yol bozukluklarını başarıyla sönümlüyor olması. Advance Comfort süspansiyon® sistemi sayesinde araç, sürüş anında adeta “uçan halı” hissi sunuyor. Tekerleklerin yol yüzeyi ile optimum temasını sağlayan bu sistem, mükemmel sürüş konforu sağlarken aynı zamanda yüksek sürüş keyfi de sunuyor. Bu süspansiyon tasarımı, bozuk yol yüzeylerinde yapılan sürüşlerde gövdenin daha stabil kalması için gereken sönümleme seviyesinden ödün vermeden küçük tümseklerde daha pürüzsüz ve konforlu bir sürüş sağlıyor. Diğer taraftan sistem, hareketin son noktasına yaklaştığında hareketi kademeli olarak yavaşlatıyor. Geleneksel amortisörlerin enerjiyi emen ve bunun bir kısmını darbe şeklinde serbest bırakarak konforu azaltan mekanik sisteminden farklı olarak, kademeli hidrolik amortisör enerjiyi emiyor ve dağıtıyor.

#7
Foto - Aileniz için tasarlandı, teknolojiyle donatıldı! Yeni C5 Aircross iki seçenek ile şimdi Türkiye’de!

Yeni C5 Aircross’a sürüş pozisyonu ergonomisini optimize etmek için en ileri teknolojiler entegre edildi. Bu da net ve ilgi çekici grafiklere sahip dijital ekranlar üzerinden sürücünün tüm bilgilere kolaylıkla ulaşmasını sağlayarak daha konforlu ve ergonomik bir sürüş sunuyor. Yeni Citroën C5 Aircross, Stellantis'in bugüne kadar sunduğu en büyük merkezi HD dokunmatik ekrana sahip. 13 inç boyutundaki bu ekran, heyecan verici dikey tasarımıyla oldukça dikkat çekiyor. Daha fazla ergonomi için bu ekran, dirsek kol dayamada konumlandırılarak rahatlıkla kullanılabiliyor.

#8
Foto - Aileniz için tasarlandı, teknolojiyle donatıldı! Yeni C5 Aircross iki seçenek ile şimdi Türkiye’de!

Yeni “Dikey” tasarımlı 13” HD dokunmatik ekran, temel işlevlere her zaman hızlı ve kolay erişim için hem tamamen kişiselleştirilebilir hem de sabit bölümlere sahip. Merkezi ekran şunları sunuyor: Her zaman temel bilgileri gösteren sabit bir durum çubuğu: Saat, dış ortam sıcaklığı, akıllı telefon şarj seviyesi vb. 3-boyutlu navigasyonu görüntüleyen, bilgi-eğlence sistemini kontrol eden ve belirli işlevlere doğrudan erişim için widget'ların programlanmasına ve bunların ekranda farklı boyutlarda konumlandırılmasına olanak tanıyan büyük, kişiselleştirilebilir bir alan. Bu alan birden fazla sayfa ile içeriği çoğaltma ve sayfa başına 16 adede kadar widget görüntüleme olanağı tanıyor. Tıpkı akıllı telefon veya tablet gibi, parmak ucu ile ekranı kaydırarak bunlara kolaylıkla erişilebiliyor. Ana sayfaya, telefona ve araç ana ayarları gibi işlevlere hızlı ve kolay erişim için sabit bir kontrol çubuğu bulunuyor. Sürücü ve ön yolcu klima ayarlarına doğrudan erişim sağlıyor.

#9
Foto - Aileniz için tasarlandı, teknolojiyle donatıldı! Yeni C5 Aircross iki seçenek ile şimdi Türkiye’de!

Yeni Citroën C5 Aircross, 3-boyutlu navigasyon ve yüksek kaliteli bir ses sistemi de dâhil olmak üzere 13” ekrana sahip en güncel Citroën bilgi-eğlence sistemleri nesliyle donatılıyor. Sekiz sürücüye kadar; favori radyo istasyonları, her zamanki varış noktaları, merkezi dokunmatik ekran için tercih ettikleri yapılandırma gibi işlevleri hafızaya alan kişiselleştirilmiş profil oluşturulabiliyor. Bununla birlikte Apple CarPlay ve Android Auto ile uyumlu kablosuz bağlantı sayesinde akıllı telefon entegrasyonu tamamen sorunsuz gerçekleşiyor. Bluetooth üzerinden ise aynı anda iki akıllı telefon bağlanabiliyor. Ayrıca standart olarak sunulan kablosuz şarj, optimum ergonomi için tasarlanan eğimli bir konumda orta konsola entegre edilmiş durumda. Bu akıllı alan, akıllı telefonlar için ideal bir yer ve araç hareketsizken üzerindeki bilgileri izlemek için makul bir açıya sahip.

#10
Foto - Aileniz için tasarlandı, teknolojiyle donatıldı! Yeni C5 Aircross iki seçenek ile şimdi Türkiye’de!

Gelişmiş Head-up Display: Tüm yeni C5 Aircross modellerinde, ideal bir konuma ve gelişmiş kişiselleştirme seçeneklerine sahip 10 inçlik dijital gösterge ekranı bulunuyor. Bunu, Max donanım seviyesinde, ön cama belirli bilgileri yansıtan gelişmiş ve geniş ölçekli bir Head-up Display tamamlıyor. Bu sürükleyici teknolojiyle, sürücünün ihtiyaç duyduğu bilgilere ulaşmak için gözünü yoldan ayırmasına gerek kalmıyor. Böylece sürüş daha akıcı ve daha güvenli hale geliyor. Citroën Matrix LED farlar: Hem sürücü hem de karşı yönden gelen aracın sürücüsü için kolaylık sağlıyor. Sürüş konforu ve güvenliği için gece görüşünün optimum seviyede olması çok önemli. Yeni C5 Aircross, Max donanım seviyesinde Citroën Matrix LED farlarla donatılmış durumda. Işık seviyesi düşer düşmez, yoldaki diğer kullanıcıların gözünü kamaştırmadan, her zaman tamamen aydınlık far hüzmeleriyle bir sürüş ortamı sağlıyor. Her bir far; tespit edilen diğer araçlara bağlı olarak otomatik olarak açılıp kapanan ve yoldaki diğer kullanıcıları rahatsız etmeden C5 Aircross sürücüsüne optimum görüş sağlamak için ışık hüzmesini mümkün olduğunca ince ayarlayan 20 LED içeriyor. Ayrıca gelişmiş Citroën Matrix LED sistemi, yol işaretlerini algılıyor ve algıladığında ışığın yoğunluğunu azaltarak sürücünün far yansıması nedeniyle gözlerinin kamaşmasını önlüyor.

#11
Foto - Aileniz için tasarlandı, teknolojiyle donatıldı! Yeni C5 Aircross iki seçenek ile şimdi Türkiye’de!

Citroën'in DNA'sına sadık kalan yeni C5 Aircross, aile ile yapılan yolculukları daha kolay ve daha konforlu hale getirmek için tasarlandı. Yeni C5 Aircross, 2,78 metre aks mesafesi sayesinde segmentinde standartları belirleyen bir iç mekân sunuyor ve mevcut versiyonuna kıyasla önemli bir iyileştirme gösteriyor. Hem ön hem de arkada oturan yolcular, geniş panoramik açılabilir cam tavanın (1.069 x 720 mm) sağladığı ferah ve aydınlık ortamın keyfini sürebiliyor. Verimli tasarım ve Stellantis STLA-Medium platformunun kazanımları sayesinde çok enerjili bir konsept ile yollara çıkan yeni C5 Aircross, arka koltuklar kullanımda iken 565 litre (VDA) arka koltuklar katlandığında ise 1.668 litre seviyesinde geniş bir bagaj hacmi sunuyor. C5 Aircross, eller serbest açma ve kapama özelliğine sahip elektrikli bir bagaj kapağı ile donatılabiliyor. Bagaj zemini 75 litre depolama alanı oluşturacak şekilde iki farklı yüksekliğe ayarlanabiliyor. Ek depolama alanlarının hacmi 40 litreye ulaşıyor ve bu segmentte bir rekor teşkil ediyor. Daha fazla huzur için teknoloji: Yeni C5 Aircross'un teknolojik özelliklerini, markanın uzmanlığını yansıtan Citroën'in en ileri sürüş ve park destek sistemleri tamamlıyor. Arka Çapraz Uyarı Sistemi ve Genişletilmiş Kör Nokta Algılama gibi güvenlik sistemleri araçta yer alıyor. Ayrıca donanım seviyesine bağlı olarak Çevre Görüş Sistemi de devreye giriyor. Çevre Görüş Sistemi, 8 park sensörüne ek olarak, geri vites devreye girer girmez etkinleştirilen kameralardan oluşuyor.

#12
Foto - Aileniz için tasarlandı, teknolojiyle donatıldı! Yeni C5 Aircross iki seçenek ile şimdi Türkiye’de!

Yeni C5 Aircross’un zengin motor yelpazesiyle; Citroën, Türkiye pazarındaki müşterilerin farklı ihtiyaçlarını karşılayan, onlara kendi seçimlerini yapma özgürlüğü tanıyan ve elektrikliye geçişi destekleyen çok enerjili bir strateji ortaya koyuyor. Yeni C5 Aircross Hybrid’de kullanılan 48V hibrit teknolojisi şarj gerektirmiyor. Karma WLTP döngüsünde ortalama 950 kilometre gibi uzun bir menzil ve kullanım kolaylığını, düşük CO2 emisyonları ve yakıt tüketimi, dolayısıyla düşük kullanım maliyetiyle birleştiriyor. Yeni C5 Aircross Hybrid 145, şehir içinde yüzde 50'ye varan oranda elektrikli modda kullanılabiliyor. Bu teknoloji, hibrit için optimize edilen yeni nesil 136 HP (100 kW) 1,2 litre 3 silindirli turbo motoru, sürücü koltuğunun altında bulunan 0,9 kWsa kapasiteli batarya ile beslenen 12 HP / 9 kW (maksimum 28 HP / 21 kW) sabit mıknatıslı senkron elektrik motoruyla birleştiriyor. Bu sayede 145 HP kombine güç sunuyor. Elektrik motoru doğrudan yeni 6 ileri eDCS çift kavramalı otomatik şanzımana entegre edilmiş durumda. İki motorun yönetimi tamamen otomatik olup sürücü için şeffaf bir süreç sunuyor. Düşük hızda hızlanma sırasında, elektromotor içten yanmalı motoru destekliyor. Sabit hızlarda, iki motor yakıt tüketimini optimize etmek üzere birlikte çalışıyor. Yeni C5 Aircross Hybrid 145, şehir içinde ve manevra yaparken bataryanın şarj seviyesi dahilinde elektrik modunda çalışabiliyor. Yavaşlama sırasında batarya otomatik olarak şarj oluyor. Yeni C5 Aircross Hybrid 145, bu özellikleri sayesinde hibrit olmayan benzinli bir modele kıyasla yakıt tüketimini yaklaşık yüzde 15, optimize edilmiş aerodinamiği sayesinde ise önceki nesil C5 Aircross Hybrid 145'e kıyasla yüzde 4 oranında azaltıyor.

#13
Foto - Aileniz için tasarlandı, teknolojiyle donatıldı! Yeni C5 Aircross iki seçenek ile şimdi Türkiye’de!

Citroën, yeni C5 Aircross’ta tamamen elektrikli bir versiyon da hazırladı. STLA Medium platformunun sağladığı esneklikle yeni ë-C5 Aircross, tamamen elektrikli motorla sunuluyor. 210 HP/157 kW motor ve 73 kWsa batarya ile 502 kilometre menzil sunuyor. Bununla birlikte şehir içinde 640 km’ye varan bir sürüş menziline de olanak tanıyor. Aracın ’den ?’e şarj süresiyse şöyle: 7,4 kW tek fazlı bir duvar tipi şarj cihazı ile 6 saat 45 dakika, 11 kW üç fazlı bir duvar tipi şarj cihazı ile 4 saat 30 dakika, 160 kW ultra hızlı şarj ile 30 dakika.

#14
Foto - Aileniz için tasarlandı, teknolojiyle donatıldı! Yeni C5 Aircross iki seçenek ile şimdi Türkiye’de!

Normal, Eco ve Sport. Üç aşamalı rejeneratif fren sistemiyle donatılan araç, bataryayı şarj etmek üzere otomobilin kinetik enerjisinin kullanımını optimize ediyor. Citroën ë-C5 Aircross, geleneksel bir ısıtma sisteminden önemli ölçüde daha az enerji tüketirken yolcu bölmesinde ideal bir iklimlendirme sağlayan bir ısı pompası ile donatılıyor. Citroën ë-C5 Aircross, optimum kullanım kolaylığı için segmentin en iyi şarj performansını sunuyor.

#15
Foto - Aileniz için tasarlandı, teknolojiyle donatıldı! Yeni C5 Aircross iki seçenek ile şimdi Türkiye’de!

Tüm donanım seviyelerinde 11 kW yerleşik şarj cihazı (OBC) ve Trifaze 11 kW şarj kablosu standart olarak sunuluyor. Bu da sadece 10 dakika içinde 160 kilometreye kadar menzil anlamına geliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı
Gündem

Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 33 İlde düzenlenen operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.
İsrail işbirlikçisi hain temizlendi
Dünya

İsrail işbirlikçisi hain temizlendi

Gazze'de terör devleti İsrail'in silahlandırdığı çete lideri Yasir Ebu Şebab öldürüldü .
Netanyahu İran'ı tehdit etti
Dünya

Netanyahu İran'ı tehdit etti

Terör devleti İsrail'in eli kanlı Başbakanı Netanyahu, İran'ı "henüz işlerimiz bitmedi" sözleriyle tehdidinde bulundu.

Boykot sonuç verdi: Lipton, Türkiye'Den Defoluyor!
Aktüel

Boykot sonuç verdi: Lipton, Türkiye'Den Defoluyor!

Gazze'deki tutumu nedeniyle küresel boykotlarla karşılaşan İngiliz merkezli çay markası Lipton, Türkiye'deki yaklaşık 39 yıllık üretim faali..
Yargıda büyük kırılma dönemi başladı! Tunç’tan Bayburt’ta tarihi mesajlar
Gündem

Yargıda büyük kırılma dönemi başladı! Tunç’tan Bayburt’ta tarihi mesajlar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 560 milyon TL bedelle ve 35 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilecek Bayburt Adalet Sarayı’nın temel atma töre..
Adliyedeki büyük soygunun görüntüleri ortaya çıktı! Kasadan külçe külçe altın böyle götürüldü
Gündem

Adliyedeki büyük soygunun görüntüleri ortaya çıktı! Kasadan külçe külçe altın böyle götürüldü

Büyükçekmece Adliyesi’nde emanet bürosunda yaşanan skandal hırsızlığın kamera kayıtları gün yüzüne çıktı. İddiaya göre adliyede görevli memu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23