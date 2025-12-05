Şehirleri yok eden İsrail, Ukrayna’yı "inşa" edecek!

Dünya, Gazze’de taş üstünde taş bırakmayan siyonist barbarlığın soykırımına şahitlik ederken, Ukrayna yönetimi "yeniden inşa" dersi almak üzere işgal altındaki topraklara koştu. Tel Aviv ve Kiev arasında sahnelenen "ekonomi toplantısı" tiyatrosu, küresel şer odaklarının pişkinliğini bir kez daha ortaya çıkardı

Katillerden "afet sonrası iyileştirme" dersi

İsrail Dışişleri Bakanlığı’ndan servis edilen bilgilere göre, Ukrayna heyeti ile siyonist rejim yetkilileri 13. Ortak Ekonomi Toplantısı adı altında bir araya geldi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Taras Kachka ile İsrail Güvenlik Kabinesi Bakanı Zeev Elkin’in başkanlık ettiği görüşmelerde, ticaret kılıfı altında kirli ittifakın detayları konuşuldu.

Toplantının neticesi ise siyonist Bakan Elkin’in açıklamalarıyla ortaya çıktı. Yıllardır Filistin şehirlerini harabeye çeviren, altyapıları sistematik olarak yok eden terörist İsrail, Ukrayna’ya "yeniden inşa ve altyapı" konusunda uzmanlık aktaracak! Gazze'de hastaneleri, okulları ve sivil yerleşimleri bombalayarak bir enkaz yığınına sebep olan İsrail'in, afet sonrası iyileştirme konusunda "tecrübe paylaşımı" yapacak olması, bir kara mizah örneğine dönüştü.

Savaşın gölgesinde kirli mutabakat

Terörist İsrail basınına yansıyan detaylara göre, siyonist rejimin "Tekuma Otoritesi" ile Ukrayna Kalkınma Bakanlığı arasında bir mutabakat zaptı hazırlanıyor. Anlaşmanın içeriği; yerleşim bölgelerinin restorasyonu ve teknoloji kullanımı gibi süslü ifadelerle pazarlanırken, asıl amacın Batı destekli iki cephenin birbirini tahkim etmesi olduğu aşikar...

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Kachka, Tel Aviv ziyareti sırasında siyonist rejimin Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile de el sıkıştı. Kachka, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana ilk kez bu toplantının yapıldığını itiraf etti. Bu temaslar, kendi ülkesinde işgalden şikayet eden Kiev yönetiminin, Ortadoğu'daki işgalciyle aynı masada oturmakta beis görmediğini, aksine bölgesel konularda siyonist tezlere teslim olduğunu ispatladı.