Zelenskiy, Rusya ile barıştan umutsuz

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukraynalı ve ABD’li heyetlerin Rusya ve ABD arasında gerçekleşen son barış görüşmelerinin ardından bir araya geleceğini hatırlatarak, "Şu anda yapmamız gereken şey, Moskova’da neler konuşulduğu ve Putin’in savaşı uzatmak ve Ukrayna’ya baskı yapmak için hangi bahaneleri uydurduğu konusunda tam bilgi edinmek" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump’ın danışmanı ve damadı Jared Kushner ile Moskova’da gerçekleştirdiği görüşmenin yankıları sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya platformu X üzerinden barış sürecine dair açıklamalarda bulundu. Ukraynalı ve ABD’li heyetlerin ABD’de bir araya geleceğini hatırlatan Zelenskiy, "Şu anda yapmamız gereken şey, Moskova’da neler konuşulduğu ve Putin’in savaşı uzatmak ve Ukrayna’ya baskı yapmak için hangi bahaneleri uydurduğu konusunda tam bilgi edinmek" ifadelerini kullandı. Ukrayna’nın her türlü gelişmeye hazır olduğunu ve barış hedefine ulaşmak için tüm partnerleri ile yapıcı işbirliğini sürdüreceklerinin altını çizen Zelenskiy, "Gerçek güvenliği yalnızca onurlu bir barış sağlar ve bunun ortaklarımızın desteğini gerektirdiğini ve gelecekte de gerektireceğini biliyoruz" şeklinde konuştu.

"AB’ye katılım güvenlik garantilerinin parçası"

Günün erken saatlerinde Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ile görüştüğünü aktaran Zelenskiy, Costa’nın Ukrayna’ya yönelik devam eden desteğinden ötürü minnettar olduğunu ifade etti. Costa ile diplomatik perspektifler ve ortaklarla temaslar konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Zelenskiy, "Antonio beni liderlerle yaptığı görüşmeler konusunda bilgilendirdi" dedi. Kendisinin de Costa’ya son istihbari bilgileri aktardığını ifade eden Zelenskiy, "Sürekli iletişim halinde kalma konusunda anlaştık" diye konuştu. Tüm paydaşları ile iletişime önem verdiklerinin altını çizen Zelenskiy, "Biz, Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne katılımının devletimiz ve halkımız için güvenlik garantilerinin bir parçası olduğuna inanıyor ve bu temelde Avrupa’daki herkesle, ayrıca ABD ile iletişimi sürdürüyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Avrupa Birliği üyeliği konusu dahil, güvenlik garantilerine ilişkin sürecin devam ettiğini hatırlatan Zelenskiy, "Bunlar askeri, ekonomik ve siyasi bileşenleri içeriyor" dedi. Gelecek hafta bu konu ile ilgili toplantıların yapılacağını aktaran Zelenskiy, "İçeride çok ciddi bir çalışma yürütülüyor" şeklinde konuştu.

Zelenskiy’den devlet başkanlığı ofisine yeni atama sinyali

Yarın kurmayları ile bir toplantı gerçekleştireceğini söyleyen Zelenskiy, "Gündem maddeleri arasında, tugayların kendilerini daha güvende hissedebilmelerini hedefleyen birlikler arasında daha rasyonel personel dağılımı konusu da olacak. Bu konu her muharebe tugayıyla görüşülmekte; bir karar almaya hazırlanıyoruz" dedi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi’ne özel kalem müdürü olarak atanabilecek yeni olası isimlerle görüşmeleri de sürdürdüğünü ifade eden Zelenskiy, "Ofisin yapacağı işlerin formatını ve diğer ülkelerin kurumlarıyla ilişkilerini ele aldık" diye konuştu. Zelenskiy, bu göreve getirilecek yeni ismin çok yakında belli olacağını da sözlerine ekledi.