5 Aralık 2025: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız Günün Âyet ve Hadisi ile Günün Sözü, Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (5.12.2025)

VAHYİN DİLİNDEN



(٣١) اَلَمْ تَرَ اَنَّ الْفُلْكَ تَجْرٖي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ اٰيَاتِهٖؕ اِنَّ فٖي ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(31) Görmez misin, varlığının kanıtlarından bir kısmını size göstersin diye denizde gemiler Allah’ın lutfuyla nasıl yüzüp gidiyor! Bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için açık işaretler vardır.

(Lokmân Suresi, 31/31)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 



ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)  

"Günah işlediğinde hemen tövbe et. Gizli günahına gizlice, açıktan işlediğin günahına açıkça tövbe et."

Kaynak: Feyzü'l-Kadir, 1/406


GÜNÜN SÖZÜ:




GÜNÜN FOTOĞRAFI:




GÜNÜN BİLGİSİ:

1
