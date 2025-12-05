  • İSTANBUL
Son Haberler

Fenerbahçe'de transferinde yeni gelişme: İngiliz devi o isim için harekete geçti

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de transfer dönemi hareketlendi. İngiltere Premier Lig'in dev ekiplerinden Newcastle United, sarı-lacivertlilerin genç yıldızı Jayden Oosterwolde için resmen devreye girdi. Hem sol bek hem de stoper oynayabilen Hollandalı oyuncuyu uzun süredir takip eden ve 33 yaşındaki Dan Burn'e alternatif arayan Newcastle'ın resmi teklifi kısa süre içinde iletmesi bekleniyor. Öte yandan Fenerbahçe'nin ise kış transfer dönemindeki ilk hedefinin, listede ilk sırada yer alan Norveçli santrfor Alexander Sorloth olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de transferinde yeni gelişme: İngiliz devi o isim için harekete geçti

Suudi sermayesiyle flaş transferlere imza atan ve yaz döneminde yaklaşık 279 milyon Euro harcayan Newcastle United, savunma hattını güçlendirme kararı aldı. Listenin zirvesine Fenerbahçe'nin çok yönlü oyuncusu Jayden Oosterwolde'yi yerleştiren İngiliz devi, devre arasında transferi bitirmek için kolları sıvadı.

Fenerbahçe'de transferinde yeni gelişme: İngiliz devi o isim için harekete geçti

Kış transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapmak için harekete geçen ve çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yıldız isme İngiltere'den talip çıktı.

Fenerbahçe'de transferinde yeni gelişme: İngiliz devi o isim için harekete geçti

SANTRFOR TRANSFERİ Fenerbahçe devre arasında kadrosuna ilk olarak santrfor takviyesi yapmak isterken gündeme Sorloth ismi geldi. Atletico Madrid'de forma giyen Norveçli oyuncu Fenerbahçe'nin listesinde ilk sırada olduğu belirtilirken Tedesco da oyuncuyu takımda görmek istiyor.

Fenerbahçe'de transferinde yeni gelişme: İngiliz devi o isim için harekete geçti

NEWCASTLE OOSTERWOLDE'NİN PEŞİNDE İngiltere Premier Lig'in önemli ekiplerinden olan Newcastle United, uzun süredir takip ettiği Oosterwolde için kolları sıvadı.

Fenerbahçe'de transferinde yeni gelişme: İngiliz devi o isim için harekete geçti

TEKLİF YOLDA Suudi sermayesi sayesinde flaş transferlere imza atan, yaz döneminde Woltemade, Elanga, Ramsey, Thiaw ve Wissa gibi isimler için 279 milyon Euro harcayan Newcastle, 33 yaşındaki Dan Burn’ün alternatifini bulmak için harekete geçti. Listenin ilk sırasına hem sol bek hem de stoper oynayabilen Jayden Oosterwolde geldi.

Fenerbahçe'de transferinde yeni gelişme: İngiliz devi o isim için harekete geçti

Parma ile yapılan anlaşma gereği, 7 milyon Euro üzerindeki satışlarda bedelin 0'u İtalyan ekibine gidecek.

Fenerbahçe'de transferinde yeni gelişme: İngiliz devi o isim için harekete geçti

Hollandalı oyuncu bu sezon 21 maçta forma giydi.

Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı
Gündem

Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 33 İlde düzenlenen operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.
İsrail işbirlikçisi hain temizlendi
Dünya

İsrail işbirlikçisi hain temizlendi

Gazze'de terör devleti İsrail'in silahlandırdığı çete lideri Yasir Ebu Şebab öldürüldü .
Netanyahu İran'ı tehdit etti
Dünya

Netanyahu İran'ı tehdit etti

Terör devleti İsrail'in eli kanlı Başbakanı Netanyahu, İran'ı "henüz işlerimiz bitmedi" sözleriyle tehdidinde bulundu.

Boykot sonuç verdi: Lipton, Türkiye'Den Defoluyor!
Aktüel

Boykot sonuç verdi: Lipton, Türkiye'Den Defoluyor!

Gazze'deki tutumu nedeniyle küresel boykotlarla karşılaşan İngiliz merkezli çay markası Lipton, Türkiye'deki yaklaşık 39 yıllık üretim faali..
Yargıda büyük kırılma dönemi başladı! Tunç’tan Bayburt’ta tarihi mesajlar
Gündem

Yargıda büyük kırılma dönemi başladı! Tunç’tan Bayburt’ta tarihi mesajlar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 560 milyon TL bedelle ve 35 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilecek Bayburt Adalet Sarayı’nın temel atma töre..
Adliyedeki büyük soygunun görüntüleri ortaya çıktı! Kasadan külçe külçe altın böyle götürüldü
Gündem

Adliyedeki büyük soygunun görüntüleri ortaya çıktı! Kasadan külçe külçe altın böyle götürüldü

Büyükçekmece Adliyesi’nde emanet bürosunda yaşanan skandal hırsızlığın kamera kayıtları gün yüzüne çıktı. İddiaya göre adliyede görevli memu..
