Haber Merkezi Giriş Tarihi: Fenerbahçe'de transferinde yeni gelişme: İngiliz devi o isim için harekete geçti
Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de transfer dönemi hareketlendi. İngiltere Premier Lig'in dev ekiplerinden Newcastle United, sarı-lacivertlilerin genç yıldızı Jayden Oosterwolde için resmen devreye girdi. Hem sol bek hem de stoper oynayabilen Hollandalı oyuncuyu uzun süredir takip eden ve 33 yaşındaki Dan Burn'e alternatif arayan Newcastle'ın resmi teklifi kısa süre içinde iletmesi bekleniyor. Öte yandan Fenerbahçe'nin ise kış transfer dönemindeki ilk hedefinin, listede ilk sırada yer alan Norveçli santrfor Alexander Sorloth olduğu öğrenildi.