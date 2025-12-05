  • İSTANBUL
İspanya harekete geçti: Mark Zuckerberg milyonlarca kişiyi cep telefonundan fişlemiş!
Dünya

İspanya harekete geçti: Mark Zuckerberg milyonlarca kişiyi cep telefonundan fişlemiş!

İspanya harekete geçti: Mark Zuckerberg milyonlarca kişiyi cep telefonundan fişlemiş!

Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger ve Threads gibi sosyal medya ve iletişim platformlarını bünyesinde bulunduran Meta şirketinin kullanıcılarının hesaplarında casusluk yaptığı suçlamalarına karşı İspanya Meclisi'nde başlatılan soruşturma kapsamında yeni bir adım atıldı.

İspanya'da Sosyalist İşçi Partisi (PSOE), milyonlarca kullanıcının cep telefonlarından izlendiği casusluk suçlamalarından dolayı teknoloji şirketi Meta'nın Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'i İspanya Meclisi'nde açıklama yapmaya çağırdı.

PSOE, Meta'nın kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, Operasyonel İşler Müdürü Javier Olivan ile İspanya ve Portekiz Halkla İlişkiler Müdürü Jose Luis Zimmermann'ın söz konusu soruşturma için Meclis'te açıklama yapmaya çağrılmasını Meclis Başkanlığından talep etti.

