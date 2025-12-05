Ülkeler birere birer çekiliyor:Eurovision'a siyonist İsrail boykotu!'

Açıklamada, EBU üyelerini temsil eden katılımcılardan, 21 Kasım'da duyurulan yeni önlem ve tedbirlerden memnun olup olmadıkları konusunda gizli oylama yapmalarının istendiği vurgulanarak, ancak gelecek yılki yarışmaya katılım konusunda oylama yapılmadığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca üyelerin büyük çoğunluğunun, katılım konusunda başka bir oylama yapılmasına gerek olmadığı ve yarışmanın ek tedbirlerle planlandığı gibi devam etmesi gerektiği konusunda mutabık kaldığı ifade edildi. Oylamanın ardından, yayıncı kuruluşlardan 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılıp katılmayacaklarını teyit etmelerinin isteneceği ve katılımcıların tam listesinin Noel öncesi açıklanacağı bildirildi.