Dünya ABD'den flaş Venezuela hamlesi: En üst seviyeden "ülkeyi terk edin" uyarısı
ABD'den flaş Venezuela hamlesi: En üst seviyeden "ülkeyi terk edin" uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Venezuela için en yüksek seviyede olan 4. düzey "Seyahat Etmeyin" uyarısını yineledi. Bakanlık, ülkede ikamet eden tüm ABD vatandaşlarına ve daimi ikamet sahiplerine "derhal" Venezuela’yı terk etmeleri çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, internet sayfasında yayımladığı bir duyuru ile Venezuela’daki ABD vatandaşlarına yönelik güvenlik uyarısını en üst seviyeye çıkardı.

Mayıs ayında yayımlanan ve tam bir incelemenin ardından değiştirilmeden yenilenen uyarı, Güney Amerika ülkesindeki güvenlik ve siyasi risklere dikkat çekiyor.

ABD'nin 2019 yılında başkent Caracas'tan tüm diplomatik personelini çektiği hatırlatılan uyarıda, bu nedenle ülkede bulunan ABD vatandaşlarına acil veya rutin herhangi bir konsolosluk hizmetinin sağlanamayacağı vurgulandı.

"TÜM ABD VATANDAŞLARINA DERHAL ÜLKEYİ TERK ETMELERİ ŞİDDETLE TAVSİYE EDİLİYOR"

Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'daki durumu göz önünde bulundurarak şu net çağrıyı yaptı:

"Venezuela'daki tüm ABD vatandaşlarına ve daimi ikamet sahiplerine derhal ülkeyi terk etmeleri şiddetle tavsiye ediliyor."

İŞKENCE, TERÖR VE HAKSIZ TUTUKLAMA RİSKİ

Uyarıda, ülkede kalmaya devam eden ABD vatandaşlarının karşılaşabileceği yüksek riskler detaylandırıldı.

Bunlar arasında; "haksız tutuklama, gözaltında işkence, terörizm, adam kaçırma, iç karışıklık ve kötü sağlık altyapısı" gibi tehditler yer aldı.

Cinayet, silahlı soygun, adam kaçırma ve araç gaspı gibi şiddet suçlarının yaygın olduğu belirtilen uyarıda, polis ve güvenlik güçlerinin demokrasi yanlısı veya rejim karşıtı gösterilere karşı "acımasız bir baskı uyguladığı" öne sürüldü.

Bakanlık, bu ülkeye seyahat etmek zorunda olanlara ise "vasiyetname hazırlamaları, profesyonel koruma ekibi kiralamaları ve tıbbi tahliye sigortası satın almaları" gibi dikkat çekici tavsiyelerde bulundu.

 

TRUMP'IN "KARADAN SALDIRI" SİNYALİ

ABD'den gelen bu üst düzey uyarı, ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Aralık'taki basın toplantısında yaptığı açıklamanın hemen ardından geldi.

Trump, Venezuela çevresinde uyuşturucu taşıyan teknelere düzenledikleri saldırılara atıf yaparak, "Yakında karadan da (saldırılara) başlayacağız" ifadelerini kullanmış ve bu, bölgede tansiyonu yükseltmişti.

 

