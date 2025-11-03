Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten dezenflasyon mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Dezenflasyon sürecinde geçici dalgalanmalar yaşanabiliyor. Son dönemde bir yavaşlama gözlense de genel tablo değişmedi. Destekleyici küresel ve yurt içi koşullar sayesinde dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz." açıklamasını yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
