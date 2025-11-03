  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten dezenflasyon mesajı
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten dezenflasyon mesajı

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten dezenflasyon mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Dezenflasyon sürecinde geçici dalgalanmalar yaşanabiliyor. Son dönemde bir yavaşlama gözlense de genel tablo değişmedi. Destekleyici küresel ve yurt içi koşullar sayesinde dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz." açıklamasını yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Dezenflasyon sürecinde geçici dalgalanmalar yaşanabiliyor.

Son dönemde bir yavaşlama gözlense de genel tablo değişmedi.

Destekleyici küresel ve yurt içi koşullar sayesinde dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz.

Bakan Şimşek müjdeyi duyurdu
Bakan Şimşek müjdeyi duyurdu

Ekonomi

Bakan Şimşek müjdeyi duyurdu

Şimşek'ten enflasyon mesajı: Daha da iyileşecek!
Şimşek'ten enflasyon mesajı: Daha da iyileşecek!

Ekonomi

Şimşek'ten enflasyon mesajı: Daha da iyileşecek!

Türkiye savunmada vites artırdı! Şimşek, hedefi açıkladı: İlk 10’a giriş çok yakın!
Türkiye savunmada vites artırdı! Şimşek, hedefi açıkladı: İlk 10’a giriş çok yakın!

Ekonomi

Türkiye savunmada vites artırdı! Şimşek, hedefi açıkladı: İlk 10’a giriş çok yakın!

Bakan Şimşek duyurdu! Dış ticaret ve turizm para bastı
Bakan Şimşek duyurdu! Dış ticaret ve turizm para bastı

Ekonomi

Bakan Şimşek duyurdu! Dış ticaret ve turizm para bastı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23