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Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Türkiye ve Yunanistan daha güçlü bir işbirliği için hazır
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Türkiye ve Yunanistan daha güçlü bir işbirliği için hazır

Yeniakit Publisher
2023-12-07 20:21:00 -
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Türkiye ve Yunanistan daha güçlü bir işbirliği için hazır

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ve Yunanistan arasındaki bağları güçlendirmeyi beklediklerini belirterek, 'Ortak birçok noktamız ve zengin benzerliklerimizle, Türkiye ve Yunanistan daha güçlü bir işbirliği için hazır durumda bulunuyor.' ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından,"5. Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi"ne ilişkin İngilizce paylaşım yaptı.

Atina'da gerçekleşen 5. Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'ne katıldıklarını bildiren Şimşek, Yunan hükümeti tarafından gösterilen nazik karşılama ve konukseverlikten memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Şimşek, Yunanistan ziyaretinin son derece verimli olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ulusal Ekonomi ve Maliye Bakanı Kostis Hatzidakis ile yaptığım görüşmeler, önemli ekonomik konularda son derece üretken geçti. Yunanistan'ın AB üyeliği sürecindeki desteği için minnettarız. Ortak birçok noktamız ve zengin benzerliklerimizle, Türkiye ve Yunanistan daha güçlü bir işbirliği için hazır durumda bulunuyor. Türkiye ve Yunanistan arasındaki bağları güçlendirmeyi dört gözle bekliyoruz."

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