Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek müjdeyi duyurdu
Açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "İhracatçılarımızın finansmana erişimini kolaylaştıracak adımları atmaya devam ediyoruz. Piyasa faizinin yaklaşık yarısı maliyetle kullandırdığımız reeskont kredi limitlerini artırıyoruz." ifadelerini kullandı.
İhracatçılara müjdeyi veren Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:
"İhracatçılarımızın finansmana erişimini kolaylaştıracak adımları atmaya devam ediyoruz.
Piyasa faizinin yaklaşık yarısı maliyetle kullandırdığımız reeskont kredi limitlerini artırıyoruz."