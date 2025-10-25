  • İSTANBUL
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek müjdeyi duyurdu
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek müjdeyi duyurdu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek müjdeyi duyurdu

Açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "İhracatçılarımızın finansmana erişimini kolaylaştıracak adımları atmaya devam ediyoruz. Piyasa faizinin yaklaşık yarısı maliyetle kullandırdığımız reeskont kredi limitlerini artırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklamalarda bulundu.

İhracatçılara müjdeyi veren Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"İhracatçılarımızın finansmana erişimini kolaylaştıracak adımları atmaya devam ediyoruz.

Piyasa faizinin yaklaşık yarısı maliyetle kullandırdığımız reeskont kredi limitlerini artırıyoruz."

Yorumlar

aynen

vatandaştan alıp onlara verin

Müjde

Mehmet Şimşek ve millet yararına müjde..Cık, kulağa hiç inandırıcı gelmiyor. Birine faydası oluyorsa millete yeni vergi yükleyecek demektir.
