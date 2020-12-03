Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan enflasyon açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan bugün açıklanan enflasyon verileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan bugün açıklanan enflasyon verileriyle ilgili değerlendirmede bulundu.
Bakan Elvan, şu ifadeleri kullandı:
"Kasım enflasyonu; gıda, petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki etkilerin yansımasıyla yıllık %14,03 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.
Yüksek enflasyonun vatandaşımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz."