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Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan enflasyon açıklaması
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan bugün açıklanan enflasyon verileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 12:27:00 -
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan bugün açıklanan enflasyon verileriyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Bakan Elvan, şu ifadeleri kullandı:

"Kasım enflasyonu; gıda, petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki etkilerin yansımasıyla yıllık %14,03 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Yüksek enflasyonun vatandaşımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz."

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Yorumlar

Adanalı

Ne %14 bakan bey sen sokağa bak nereye bakıyorsun yazıklar olsun sizlere
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