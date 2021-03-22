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Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan flaş açıklama! "Kalıcı düşüş..."
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan flaş açıklama! "Kalıcı düşüş..."

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Uygulamakta olduğumuz 'enflasyonda düşüşü önceliklendiren' makro politika çerçevesi, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecektir" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 09:00:00 -
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan flaş açıklama! "Kalıcı düşüş..."

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Elvan'ın Twitter'dan paylaştığı mesaj şöyle:

"Makroekonomik istikrarın ön koşulları fiyat istikrarı ve finansal istikrardır.

Bu alanlarda istikrar olmaksızın; güçlü, kaliteli ve sürdürülebilir bir büyümeye ulaşmak mümkün değildir.

Uygulamakta olduğumuz "enflasyonda düşüşü önceliklendiren" makro politika çerçevesi, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecektir.
Maliye politikalarını, para politikasını tamamlayıcı yönde fiyat istikrarını desteklemek amacıyla uygulamaya devam edeceğiz.

Piyasaların etkin ve sağlıklı işleyişini son derece önemsiyoruz. Bu kapsamda serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir taviz kesinlikle söz konusu olmayacak, liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir.

Reform paketimizde yer alan eylemler de, yapısal temellerimizi daha da güçlendirecek, olası şoklara karşı direncimizi artıracaktır."

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