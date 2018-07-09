Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kimdir?

Berat Albayrak, 1978 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nde lisans eğitimi aldı. New York Pace Üniversitesi Lubin School of Business’ta yüksek lisansını tamamladı. Bankacılık ve Finans bölümünden "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Finansmanı" teziyle doktora derecesi aldı. 1996 yılında profesyonel çalışma hayatına atılan Albayrak, ekonomi, enerji ve finans başta olmak üzere farklı iş alanlarındaki birçok farklı girişimlere yönetici olarak öncülük etti.

2013 sonunda özel sektörden ayrılarak Sabah gazetesinde yazarlık yapmaya başladı. Bunun yanında Marmara Üniversitesi'nde bankacılık ve finans üzerine dersler verdi. Albayrak ayrıca birçok sivil toplum kuruluşunda aktif olarak görev aldı.

SİYASİ HAYATI

25, 26. ve 27. Dönem İstanbul Milletvekili olarak meclise giren Berat Albayrak, 64. ve 65. hükümetlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yaptı. Albayrak’ın bakanlığı döneminde, Türkiye’nin orta ve uzun vadeli enerji politikalarından oluşan Milli Enerji ve Maden Strateji Belgesi hazırlandı. Bu kapsamda doğalgaz arz güvenliği için Türkiye’nin ilk FSRU (Sıvılaştırılmış Doğalgaz Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) Projesi, yerli fabrika ve Ag-Ge şartlı biner megavatlık dünyanın en büyük güneş ve rüzgar enerjisi santralleri ihalesi, Türkiye’nin ilk yerli ve milli sondaj gemisinin hizmete alınması, 1 milyon metrekare sondajı hamlesi, Ulusal Bor Stratejisi gibi enerji ve maden alanında dünyaya örnek olacak birçok proje hayata geçirildi.

Berat Albayrak, 11 Temmuz 2004 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük kızı Esra Erdoğan ile evlendi. Bu evlilikten Ahmet Akif (d. 29 Aralık 2006), Mahinur (d. 2009) ve Sadık (d. 11 Aralık 2015) adlarında çocukları oldu.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI OLDU

Berat Albayrak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede Hazine ve Maliye Bakanı olarak görevlendirildi.