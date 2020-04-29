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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Gıda fırsatçılarına daha sert adımlar atacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gıda fırsatçılarına daha sert adımlar atılacağını söyledi.

2020-04-29 12:41:00 - 2020-04-29 13:01:56
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Gıda fırsatçılarına daha sert adımlar atacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'Dijital Tarım Pazarı' tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak fırsatçılara değinerek, "Gıda fırsatçılarına daha sert adımlar atacağız" dedi.

"Fırsatçılara söylüyorum..."

Bakan Albayrak, "Fırsatçılara söylüyorum, normalleşme sürecinin başlamasıyla Bakanlığım adına çok daha sert ve net tedbirler alacağız." mesajını verdi.

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