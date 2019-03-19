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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklamalarda bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: (Enflasyon) Önümüzdeki dönemde mevsimsel koşulların gıda üretimini destekleyici hale gelmesi, fiyatlardaki katılıkların giderilmesine yönelik uygulayacağımız yapısal tedbirler neticesinde ve en önemlisi baz etkinin

19 Mart 2019 Salı 14:10
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklamalarda bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: (Enflasyon) Önümüzdeki dönemde mevsimsel koşulların gıda üretimini destekleyici hale gelmesi, fiyatlardaki katılıkların giderilmesine yönelik uygulayacağımız yapısal tedbirler neticesinde ve en önemlisi baz etkinin

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 14:10
  1. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  2. Trabzon

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