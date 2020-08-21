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Aktüel Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan "müjde" paylaşımları
Aktüel

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan "müjde" paylaşımları

Bakan Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yapacağı müjde açıklamasına ilişkin Twitter hesabından "#MüjdelerOlsun" etiketiyle paylaşımlarda bulundu - Albayrak'ın "Haydi Bismillah" yazdığı paylaşımında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile çekilmiş fotoğrafı da yer aldı

Yeniakit Publisher
2020-08-21 13:44:22 -
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan "müjde" paylaşımları

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açıklanacak müjdeye ilişkin "#MüjdelerOlsun" etiketiyle paylaşımlarda bulundu.

Albayrak, ilk paylaşımında, "Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes. Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es!" sözlerini paylaştı.

Albayrak'ın "Haydi Bismillah" yazarak yaptığı ikinci paylaşımında ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile çekilmiş fotoğrafı yer aldı. Fotoğrafta, iki Bakanın bir uçakta olduğu görüldü.

Albayrak, her iki paylaşımında da "#MüjdelerOlsun" etiketini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 15.00'te yapacağı müjde açıklamasına ilişkin "Şu anda bu müjdenin hayalleri, rüyası içerisindeyiz. İnşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Albayrak da "Hakikaten Türkiye için bir eksen değişikliği, değişim ve dönüşüm noktasında önemli bir süreç olacak, önemli bir haber olacak." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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