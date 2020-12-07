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Ekonomi Hazine nakit gerçekleşmeleri
Ekonomi

Hazine nakit gerçekleşmeleri

Yeniakit Publisher
2020-12-07 18:05:44 -
Hazine nakit gerçekleşmeleri

ANKARA (AA) - Hazine nakit dengesi, kasım ayında 12 milyar 549 milyon lira fazla verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kasım ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 110 milyar 641 milyon lira, nakit giderleri 98 milyar 91 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 89 milyar 419 milyon lira, faiz ödemeleri ise 8 milyar 672 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 21 milyar 221 milyon lira fazla verdi.

Kasım ayında nakit dengesinde 12 milyar 549 milyon lira fazlalık oluştu.

Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü 232 milyon lira olarak kayıtlara geçerken, kur farklarından kaynaklanan azalış 5 milyar 57 milyon lira olarak gerçekleşti. Kasa/banka net hesabı ise 6 milyar 984 milyon lira azaldı.

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