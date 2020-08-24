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Ekonomi Hazine kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek
Ekonomi

Hazine kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek

Yeniakit Publisher
2020-08-24 18:05:28 -
Hazine kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, 26 Ağustos 2020 valör tarihli kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yurt içi tasarrufların artırılması, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla 26 Ağustos 2020 valör tarihli Türk lirası cinsi sabit kira ödemeli kira sertifikası sertifikası ihracı yapılacak.

Bankalara doğrudan satış yöntemiyle gerçekleştirilecek kira sertifikası ihracında talepler yarın saat 14.00'e kadar, bakanlığa faks veya e-posta aracılığıyla iletilebilecek.

İhraç edilecek kira sertifikası, 1456 gün vadeli ve 6 aylık dönemsel kira oranı yüzde 6,80 olacak.

Kira ödemeleri 24 Şubat 2021, 25 Ağustos 2021, 23 Şubat 2022, 24 Ağustos 2022, 22 Şubat 2023, 23 Ağustos 2023, 21 Şubat 2024 tarihleriyle son kira ödemesi ve itfa bedeli ise 21 Ağustos 2024'te yapılacak.

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