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Ekonomi

Hazine haftaya 3 ihale düzenleyecek

Yeniakit Publisher
2020-08-07 13:35:42 -
Hazine haftaya 3 ihale düzenleyecek

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, 10 Ağustos'ta 1, 11 Ağustos'ta 2 tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, pazartesi yapılacak ihalede, 4 yıl (1435 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Salı günkü ilk ihalede ise 2 yıl (630 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Aynı gün yapılacak diğer ihalede de 5 yıl (1771 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

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