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Ekonomi Hazine Bakanı Yellen'dan ABD enflasyonu açıklaması: Daha fazla olacak diyerek bakın ne dedi! Flaş çıkış
Ekonomi

Hazine Bakanı Yellen'dan ABD enflasyonu açıklaması: Daha fazla olacak diyerek bakın ne dedi! Flaş çıkış

Yeniakit Publisher
2023-09-11 16:59:00 - 2023-09-11 17:00:52
Hazine Bakanı Yellen'dan ABD enflasyonu açıklaması: Daha fazla olacak diyerek bakın ne dedi! Flaş çıkış

ABD Hazine Bakanı Yellen'in yeni sözleri ortaya çıktı: "İstihdam piyasasına zarar vermeden enflasyonu kontrol altına alabileceğimizden giderek daha emin oluyorum" diyerek duyurdu!

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, enflasyonda istikrarlı bir yavaşlama ve iş arayanlarda artış olduğunu gösteren veriler sonrası, ABD'nin istihdam piyasasına büyük zarar vermeden enflasyonu kontrol altına alabileceğinden giderek daha fazla emin olduğunu söyledi.

Yeni Delhi'deki G20' zirvesine katıldıktan sonra dönüş yolunda gazetecilerin ABD'nin tüketici fiyatlarındaki artışları dizginlerken resesyondan kaçınacağına dair önceki umutlarını sordurdukları Yellen, "Bu tahmin konusunda kendimi çok iyi hissediyorum. Sanırım tam olarak buna benzeyen bir yolda olduğumuzu söylemek zorundasınız" dedi.

Çin'in gelişmekte olan başlıca ülkelerden oluşan ayrı BRICS grubunun etkisini arttırma çabalarından kaynaklanan herhangi bir riski de küçümseyen Yellen, "G-20 küresel işbirliği için önde gelen forum olmaya devam ediyor" dedi.

"Enflasyonun her ölçüsü düşüş yolunda" diye konuşan Yellen, ayrıca ABD'de işsizlik oranının bu yılın başlarında yarım yüzyıldan uzun bir sürenin en düşük seviyelerine ulaştıktan sonra Ağustos ayında arttığını ancak bu artışın büyük bir işten çıkarma dalgasından kaynaklanmadığını vurguladı.

cnnturk aktardı: Yellen, Çin'deki politika yapıcıların ekonomiyi desteklemek için gerektiğinde adım atabilecekleri görüşünü yinelerken, "Kullanmanın gerekli olduğuna karar verirlerse oldukça geniş bir politika alanına sahip olduklarını düşünüyorum" dedi. Bana göre para politikasında nispeten küçük ayarlamalar yaptılar" dedi.
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