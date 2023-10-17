Hazine arazilerini satmaya kalkan dolandırıcılar yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yapılan soruşturma kapsamında delil toplama işlemlerinin tamamlanması üzerine verilen talimatlara istinaden; üst düzey devlet görevlilerinin isimleri kullanılarak ve bu kişilerle bağlantılı oldukları, bu kişilere ait ofisleri işlettiklerinden bahsederek ve kimi zamanda kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtmak suretiyle Milli Emlak Genel müdürlüğü adına arsa satışı yapıldığını, esasen üzerlerinde tedbir kararları veya farklı statüde bulunmaları nedeniyle satışları mümkün olmayan hazine arazilerinin kendilerine tahsis ve satışının sağlanacağı, bu konuda aracılık ve danışmanlık faaliyetinde bulundukları şeklinde sahte ve hukuka aykırı belgeler oluşturup hile ve desise ile birçok mağdurdan toplam 500 000USD, 500 000 EURO ve 27 350 000 TL haksız menfaat temin ederek Nitelikli Dolandırıcılık suçlarını işleyen aralarında bir avukatında bulunduğu 10 kişi teknik izleme ve dinleme, arama ve el koyma işlemleri sonrası yakalanmıştır.

Şüphelilerden 6 kişi tutuklanmış 4 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmiş olup soruşturma titizlikle ve kapsamlı şekilde devam etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.