Hazine arazileri yatırımcı bekliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine taşınmazları üzerinde gerçekleştirilecek tarımsal faaliyetlerin artırılması ve yerli üretimin desteklenmesi için üreticiye çağrıda bulundu. Özellikle kadın girişimciler ile 18-40 yaş arası genç çiftçilere seslenilen Bakanlığın açıklamasında, “İlaç ve kozmetik sektöründe yoğun kullanılan lavanta, gül, adaçayı, kekik ve çörek otu başta olmak üzere 139 çeşit tıbbi ve aromatik bitki ile süs bitkilerinin yetiştirilmesi için Hazine taşınmazlarını rayiç bedelin binde biri üzerinden kiraya vermeye devam ediyoruz” denildi.

En çok talep lavantaya

Tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkilerinin yetiştirilmesi amacıyla bugüne kadar 68 şehirde toplam 34,3 milyon metrekare yüzölçümlü Hazine taşınmazının kiralama işlemi gerçekleştirildi. 5,6 milyon metrekare ile Balıkesir, 4,6 milyon metrekare ile Kütahya ve 2,6 milyon metrekare ile Tokat öne çıkan iller oldu. Talep yoğunluğunda ilk sırada yer alan lavanta yetiştiriciliği için yaklaşık 20,2 milyon metrekare arazi kiralandı. Arazilerin 1 dönümü ortalama 20 lira bedelle kiraya verildi.

2022’de 20 milyon metrekare hazır

Yürütülen faaliyet çerçevesinde 2022 yılında ise 20 milyon metrekare Hazine arazisi, tıbbi ve aromatik bitki ile süs bitkilerinin yetiştirilmesi amaçlı kiraya verilmek üzere ilana çıkarılacak. Bu kapsamda özellikle kadın girişimciler ile 18-40 yaş arası genç çiftçiler teşvik edilirken; ziraat mühendisleri, ziraat teknisyenleri, taşınmazın bulunduğu yerde ikamet edenler ya da kayıtlı olanlar, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı tıbbı aromatik ya da süs bitkisi yetiştiricileri, tarımsal amaçlı birlik kooperatifleri gibi üretici örgütleri kiralamada öncelik hakkına sahip olacaklar.

İlanlar web sitesinde

İlan edilen taşınmazlar www.milliemlak.gov.tr adresinde 30 gün süreyle yayımlanırken; Tarım ve Orman Bakanlığı, ilgili belediye başkanlıkları, ticaret ve sanayi odaları ve ziraat odalarına da bildirimde bulunuluyor. İlan edilen taşınmazlardan köy ve belde sınırları içerisinde yer alanlar ise 30 gün süre içerisinde ilgili köy ve beldedeki uygun görülen kanallarla duyuruluyor.

Başvurulacak yerler

Uygulamalardan yararlanmak isteyen vatandaşlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri bünyesindeki Millî Emlak Daire Başkanlıkları/Müdürlükleri ve ilçelerde Millî Emlak Şefliklerine başvuruda bulunabiliyor.w