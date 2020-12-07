  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Hazine 3,8 milyar lira borçlandı
Ekonomi

Hazine 3,8 milyar lira borçlandı

Yeniakit Publisher
2020-12-07 15:08:26 -
Hazine 3,8 milyar lira borçlandı

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği 2 tahvil ihalesinde 3 milyar 756,3 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık, ilk ihalede 2 yıl (700 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,95 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilini yeniden ihraç etti. İhalede basit faiz yüzde 13,92, bileşik faiz ise yüzde 14,40 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 314 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 808 milyon lira, net satış 816,2 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından teklif alınmayan ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 561 milyon liralık teklif geldi ve bu kesime 800 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine ikinci ihalede ise 5 yıl (1757 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,30 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı. İhalede basit faiz yüzde 13,21, bileşik faiz yüzde 13,64 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 415 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 940 milyon lira, net satış 940,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 500 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 61 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 700 milyon liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, piyasaya toplam 3 milyar 756,3 milyon lira borçlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CANLI YAYIN! “Teröristbaşı koronaya yakalandı” açıklamasında bulunan Avukat Serhat Pak’tan canlı yayında bomba bir açıklama daha
Gündem

CANLI YAYIN! “Teröristbaşı koronaya yakalandı” açıklamasında bulunan Avukat Serhat Pak’tan canlı yayında bomba bir açıklama daha

Avukat Serhat Pak’ın dün akşam yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi”nde yaptığı “Teröristbaşı karonovirüse yakalandı” şeklindeki açıklamalar Pensil..
AK Parti'de büyük hazırlık! Resmen düğmeye basıldı
Siyaset

AK Parti'de büyük hazırlık! Resmen düğmeye basıldı

AK Parti'de 2023'e hazırlık hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda yeni dönemde kadın ve gençlere verilecek sosyal medya eğitimi ile, seçmen..
ABD'de 24 saat içinde koronavirüsü durduran ilaç keşfedildi
Korona Virüs

ABD'de 24 saat içinde koronavirüsü durduran ilaç keşfedildi

Koronavirüste bilim dünyasını heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Araştırmacılar geliştirilen antiviral 'MK-4482/EIDD-2801' veya 'Molnupira..
Satılık 2008 model Ford Mondeo
Satılık 2008 model Ford Mondeo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay