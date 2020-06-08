Hazine 3,2 milyar lira borçlandı

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde piyasaya 3 milyar 223,4 milyon lira borçlandı.



İhalede, 2 yıl (693 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılırken, basit faiz yüzde 9,02, bileşik faiz yüzde 9,22 oldu.

Nominal teklifin 3 milyar 676 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 511 milyon lira, net satış 1 milyar 523,4 milyon lira olarak gerçekleşti.



Kamu kuruluşlarından gelen 300 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 891 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 400 milyon liralık satış yapıldı.



Böylece Bakanlık, piyasaya 3 milyar 223,4 milyon lira borçlandı.



