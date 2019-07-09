0553 313 94 23

Hazine 11 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği 3 ihalede 11 milyar 26,5 milyon lira borçlanma gerçekleştirdi

09 Temmuz 2019 Salı 15:18
Hazine 11 milyar lira borçlandı

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği 3 ihalede piyasaya 11 milyar 26,5 milyon lira borçlandı.

Bakanlık, ilk ihalede 3 ay (91 gün) vadeli kuponsuz hazine bonosunun ilk ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 20,6 ve bileşik faiz yüzde 22,25 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 756,5 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 556,5 lira, net satış 529,2 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 100 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 935 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 460 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede, 2 yıl (651 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 10,45 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede basit faiz yüzde 18,5, bileşik faiz yüzde 19,35 olarak belirlendi.

Nominal teklifin 3 milyar 687 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 610 milyon lira, net satış 2 milyar 814,4 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar 760 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 973,1 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

Son ihalede ise 6 yıl (2219 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede dönemsel faiz yüzde 9,68 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 312 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 256 milyon lira, net satış 1 milyar 277,9 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 805 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 116 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 780 milyon liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, piyasaya toplam 11 milyar 26,5 milyon lira borçlandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 15:18
  1. Hale
  2. hazine bonosu
  3. Hazine ve Maliye Bakanlığı
  4. tahvil

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Develi’deki tarla yangınını itfaiye ekipleri söndürdü
    1. Develi’deki tarla yangınını itfaiye..
    2. Fenerbahçe izin verdi! Eljif Elmas..
    3. 'Sigara içmeyin' uyarısı yapmıştı!..
    4. Rus halkı S-400 anlaşmasını destekliyor
    5. BB Erzurumspor, Hasan Hatipoğlu’nu..
    6. Büyükşehir Belediye Meclisi toplanıyor
    7. Hava kirliliği ölümcül akciğer..
    8. Tarsus’ta 600 litre kaçak boğma rakı..
    9. Murat Ağcabağ, MKE Ankaragücü..
    10. Hacı adayları, Sakarya’dan kutsal..
    11. İmamoğlu’nu Ergene’ye davet etti
    12. Suriyeli genç tabancayla vurularak..
    13. Çocukların yaz tatilinde adresi..
    14. Hatalı sollama yaptı, karşıdan gelen..
    15. Turizm elçileri gökyüzüne bırakılan..
    16. Hazine 11 milyar lira borçlandı
    17. Prof. Dr. Sezer’den bilime büyük katkı
    18. Tehlikelere davetiye çıkaran yabani..
    19. Başkan Akın misafirlerini ağırladı
    20. ’Yerinde Tarih Atölyesi’ öğrencileri..
    21. Kayıp öğretmen ölü bulundu
    22. Tünel inşaatındaki kazada bir işçi öldü
    23. Çalıştığı binadan aşağı düşen inşaat..
    24. Husilerden "Yemen'de 4 yılda 268..
    25. Keloğlan iki farklı tiyatro ile..
    26. Akaryakıt istasyonu girişi belediye..
    27. Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci..
    28. Bursa’da hamile köpeği "havlıyor" diye..
    29. ’Erbil Türkoloji Yaz Okulu Programı’..
    30. Merkez Bankası kendi dijital parasını..
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Erdoğan ile Davutoğlu telefon görüşmesi yaptı!
    Erdoğan ile Davutoğlu telefon görüşmesi yaptı!
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!