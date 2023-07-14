Hazımsızlığın en büyük 3 sebebi! Uzmanlar tarafından teşhis kondu: Dikkat edilmesi istendi!

Öncelikle hangi besinlerin sizin için şişkinliğe, mide yanmasına veya gaza sebep olduğunu tespit ederek daha rahat bir yaşam sürebilirsiniz. Oldukça basit görünen fakat yediğinizde vücudunuzda ilginç tepkiler verdiğinin farkında olmadığınız besinler olabilir. Eğer tam olarak buna neyin sebep olduğunu çözemediyseniz, bu liste size yardımcı olabilir.

Hangi yiyeceklerin sindirim sorunlarına neden olabileceğini ve midenizi rahatsız etmeleri durumunda ne yapabileceğinizi öğrenin. Unutmayın, bu yiyeceklerden bazıları sizin için iyi besinler sağlar, bu nedenle midenizi rahatsız etmedikçe veya rahatsızlığa neden olmadıkça, sağlıklı beslenme planınızın bir parçası olarak yenebilirler.

EN BÜYÜK 3 SEBEBİ!

1-KIZARMIŞ BESİNLER

Kızarmış besinlerle ilgili sıklıkla ne kadar zararlı olduğuna dair bilgiler elde edilmiştir. Fakat aynı zamanda bu yiyeceklerin yağ oranlarının yüksekliği sebebiyle mide ağrıları ve ishale yol açabilecek kadar riskli olabileceğini biliyor muydunuz?

Preventative Nutrition and Food Science tarafından 2021'de yayınlanan bir araştırmaya göre; kızarmış besin tüketmek, aynı zamanda tetiklenmiş reflü ataklarını da beraberinde getiriyor.

Ne yapılmalı?: Kızartma yerine; besinleri fırınlama, soteleme gibi daha sağlıklı pişirme yöntemlerini deneyerek tüketebilirsiniz.

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2- ŞEKER ALKOLLERİ

Bildiğimiz alkol tanımı içerisinde yer almayan şeker alkolü, aslında karbonhidrattır. Şeker molekülleri ve alkol moleküllerinin melezleridir.

Eritritol ve sorbitol gibi bazı şeker alkolleri, meyve ve sebze gibi gıdalarda doğal olarak bulunur. Bununla birlikte, birçok şirketin gıdaları tatlandırmak için kullandığı şeker alkolleri endüstriyel olarak çeşitli şekillerde üretilmektedir. Şeker alkolleri yapılan şekerler, sakızlar ve diğer şeker oranı düşük yiyecekler, bazı kişilerde mide rahatsızlığı, gaz gibi hazımsızlık şikayetlerine neden olabilir.

Ne yapmalı? Bu durumdan kaçınmak için aldığınız ürünlerin içindekiler listesini kontrol etmeniz önemli. Sorbitol, mannitol, ksilitol, eritritol ve malititol gibi "-ol" ile biten tatlandırıcılar bulunuyorsa, hazımsızlık riskini düşünerek tercih yapmanız gerekebilir.

3-YÜKSEK FRUKTOZLU MISIR ŞURUBU

Yüksek fruktozlu mısır şurubu (HFCS), mısır nişastasından yapılmıştır. Yüksek fruktozlu mısır şurubu, şekerleme ve hamur işleri yapmak için kullanılan bir tatlandırıcıdır ve bazı kişilerde gaz, ishal, şişkinlik ve kramplara neden olabilir. Ayrıca diyabet, karaciğer rahatsızlıkları önemli hastalıkları tetikleyebileceği konusunda da önemli araştırmalar mevcut.

Ne yapmalı? Mısır şurubunun neden olduğu hazımsızlığı önlemek için yapabileceğiniz en iyi şey; etiket okumaktır. Mısır şurubu bulunmayan içerikleri tercih edebilirsiniz.

NARENCİYE

Portakal , greyfurt, limon ve misket limonu gibi oldukça asitli meyveler bazı insanlarda mide yanmasına neden olabilir. Bunun nedeni, turunçgil gıdaların özofagus (yemek borusu) sfinkterini (veya kapakçığı) gevşeterek asidin yemek borusuna girmesine ve mide yanmasına neden olabilmesidir. Asit ayrıca midenin boşalmasını yavaşlatabilir, bu da mide asidinin yemek borusuna geri akmasına ve tekrar mide yanmasına neden olabilir.

Ne yapmalı? Turunçgiller önemli vitamin ve mineral kaynaklarından biridir. Fakat midenizde aside karşı bir hassasiyet mevcutsa, meyve tercihinizi sitrik asit bulunmayan meyvelerden yana yapabilirsiniz.

FASULYE

Fasulyenin gaz yaptığı gerçeği yüzyıllardır biliniyor. Gaza, karın ağrısına ve şişkinliğe neden olan fasulyenin bunu yapmasının sebebi; fermente olabilen lifler olan oligosakkaritler içermesi. Midede veya bağırsağın üst kısmında sindirilmedikleri ve iyi bakteriler tarafından fermente edildikleri bağırsakları doğru yol aldıkları için aslında bağırsak için faydalıdırlar. Bu işlem sırasında gaz oluşur. Bu nedenle, fasulye, oldukça faydalı olsa da, rahatsızlığa neden olabilir. Fakat bu durum, fasulyeden uzak durmanız gerektiği anlamına gelmez.

Ne yapmalı? Kuru fasulyeleri en az 4 saat ıslatın ve pişirmeden önce suyu boşaltın, bu da gazı en aza indirmeye yardımcı olur. Araştırmalar ayrıca, fasulye yemeye alışkın değilseniz ve mide sorunları yaşıyorsanız, en az 8 hafta boyunca düzenli olarak ½ fincan fasulye tüketmenin rahatsız edici semptomları azaltabileceğini gösteriyor.

TURPGİLLER

Bazı sebzeler, gaza neden olabilir. Özellikle turpgiller ailesine ait lahana, brokoli, turp, şalgam ve Brüksel lahanası gibi sebzeler, karın ağrısı ve şişkinlik ortaya çıkarabilir. Sebebi aslında fasulyelerle aynıdır. Aynı tür oligosakkarit (şeker) bulunması, bu besinleri sindirirken gaza neden olabilir. Lif bakımından yüksek olması da, bazı kişilerin bu besinleri sindirmesini zorlaştırabilir.

Ne yapmalı? Bu sebzeler sizin için gaz oluşumuna sebep olursa, çiğ tüketmek yerine mutlaka yeterli düzeyde pişirmeye dikkat edin. Pişirme işlemi; bu besinleri midede daha kolay hale getirme ve sindirim semptomların en aza indirir.

DİĞER NEDENLER İSE ŞÖYLE!

YOĞUN BAHARATLI BESİN TÜKETİMİ

Sabah'a göre: Bazı insanlar, mide ekşimesine ve asit geri akışına neden olabilen baharatlı yiyeceklere karşı hassastır. Baharatlı yiyecekler, mide ile yemek borusu arasında oturan kapakçığı gevşetebilir, bu da asidik yiyeceklerin mideden yemek borusuna geri dönmesini sağlayarak mide ekşimesi ve asit reflü oluşturur.

Ne yapmalı? Çikolata sizde mide ekşimesine neden oluyorsa, bunu engellemek için yediğiniz çikolata miktarını kısıtlayabilirsiniz. Tamamen uzaklaşmanız gerekmese de doğru oranı tespit etmek, daha sağlıklı bir seçenek olabilir.

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