Hazımsızlığı önlüyor, depresyonla savaş veriyor! Bu başka bir şey... Bunu yapanlar dikkat: Doğal çözüm sunuldu

Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren, "Zerdeçalın karabiberle birlikte kullanılması zerdeçal içindeki faydalı kurkumin maddesinin 2000 kat daha aktif olmasını sağlar” diyerek zerdeçalın 11 faydasını açıkladı.

1- ALZHEİMER HASTALIĞININ GELİŞİMİNİ YAVAŞLATIYOR

Alzheimer, protein plaklarının birikimine bağlı olarak beyin hücrelerinin ölümünden kaynaklanan ilerleyici bir bilişsel hastalıktır. Zerdeçal bitkisinde bulunan kurkumin hem oksidatif stresi azaltarak hem de protein birikimini önleyerek Alzheimer hastalığının gelişimi ve ilerlemesini yavaşlatamaya yardımcı olur.

2- İNSÜLİNİ DESTEKLİYOR

Zerdeçal, diyabet hastalarında insülinin dengelenmesine destek olur. Vücutta insülin duyarlılığını artıran kurkuminin, enzimatik tepkimeleri etkileyerek fayda sağladığı düşünülüyor. Yapılan bir çalışmada kurkuminin antidiyabetik etkisinin onaylanmış bazı şeker ilacı gruplarıyla neredeyse karşılaştırılacak kadar kuvvetli olduğu ortaya çıkmıştır.

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3- KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARDAN KORUYOR

Kurkumin, kardiyovasküler hastalıklardan korunmada büyük faydalar sağlayabilir. Yapılan çalışmalar zerdeçalın; kalp yetmezliği, kalp kası hastalıkları, ilaca bağlı kalp toksisitesi, kalp krizi, inme ve şeker hastalığı ile ilişkili kardiyovasküler semptomlar gibi hastalıklara karşı korumada destekleyici olduğunu belirlemiştir.

4- UÇUK VE GRİPLE MÜCADELEDE ÖNEMLİ BİR YERİ BULUNUYOR

Kurkumin, uçuk ve grip de dahil olmak üzere çeşitli virüslerle savaşmanıza yardımcı olabilir.

5- REGL ÖNCESİ SEMPTOMLARI HAFİFLETİYOR

Zerdeçal, özel dönem öncesi semptomları hafifletmeye yardımcı olur.

6- OBEZİTEDEN KORUNMAYA DESTEK OLUYOR

Zerdeçal obeziteye sahip kişiler için de önemli faydalara sahiptir. Kurkumin adipoz doku denilen yağ kaplı hücrelerden oluşan yapının inflamatuar salgılarını azaltarak obeziteden korunmayı destekler.

7- PROSTAT KANSERİNDE KONTROLSÜZ ÇOĞALMAYI ENGELLEYEBİLİYOR

Zerdeçal büyüme faktörü ve nükleer faktör gibi birçok hücre yoluna müdahalede bulunarak prostat kanserinde hücrelerin kontrolsüz çoğalmasına etki ederek kontrollü hücre ölümlerinin sağlanmasına yardımcı olabilir.

8- DEPRESYONLA MÜCADELEYE YARDIM EDİYOR

Kurkumin majör depresif bozukluğa iyi geldiği gözlemlenmiştir. Zerdeçalın bu etkiye nörobiyolojik maddelerin miktarlarını azaltarak, artırarak veya metabolize olmalarını sağlayarak sebep olduğu düşünülüyor.

9- KAS KRAMPLARINA VE EKLEM AĞRILARINA İYİ GELİYOR

Zerdeçal, adet öncesi semptomları hafifletmesinin yanında kas kramplarını da azaltabilir. Ayrıca eklem ağrısını, sertliğini ve iltihaplanmayı hafifletmeye destek olur.

10- HAZIMSIZLIĞI ÖNLÜYOR

Zerdeçal hazımsızlık semptomlarının giderilmesine yardımcı olur. Hazımsızlığı gidermenin yanında metabolizmayı düzenleme, proteinlerin sindirimini kolaylaştırma, midenin asitlere karşı dayanıklılığını sağlama, mide mukozasını kaplayan mukusu artırma, mide suyunun asitlik derecesini ayarlama gibi süreçlere de yardımcı olur.

11- YARALARI İYİLEŞTİRİYOR

Kurkuminin yara iyileşmesi üzerine olumlu etkileri bulunur.